xs
xsm
sm
md
lg

ภท.เดินเกมเร็ว คุย ปชน.รับเงินไขโหวต "อนุทิน" นั่งนายกฯ แลกแก้ไข รธน. - ด้าน "สุชาติ" พาก๊วน รทสช.มาเยือนทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ไชยชนก" รับต้องเดินเกมเร็ว หลัง "อิ๊งค์" หลุดนายกฯ โยน "อนุทิน" คุยตั้งรัฐบาล รอชมดึงพรรคไหนร่วมบ้าง มองประเทศมีความหวัง มีกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรม รายงานเผย ภท.จ่อคุย ปชน.รับเงื่อนไขพร้อมแก้ รธน.แลกโหวตให้ "อนุทิน" เป็นนายกฯ

วันนี้ (29ส.ค.) นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ลงมาให้การต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น และ สส. พรรครวมไทยสร้างชาติ ในกลุ่มของนายสุชาติ แขกคนสำคัญที่เดินทางมาเยือนพรรคภูมิใจไทยหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยให้น.ส.แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวพยามสอบถามว่าการที่พรรคร่วมรัฐบาลเดิมทยอยเดินทางเข้ามา พรรคภูมิใจไทยส่งสัญญาณจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันหรือไม่ ว่า ก็รอดูสถานการณ์แต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ ตนเองคิดว่าประเทศมีความหวัง มีกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรม เป็นสิ่งที่ส่งผลมหาศาลต่อประชาชน

เมื่อถามว่าตอนนี้ภูมิใจไทยเดินเกมเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ต้องทำให้เร็ว แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการพูดคุยกัน เนื่องจากมีวิธีการอยู่

เมื่อผู้สื่อข่าวถามย้ำว่ามีความเป็นไปได้ที่จะตั้งรัฐบาลใหม่ นายไชยชนก กล่าวว่า ขอให้เป็นสิ่งของนายอนุทิน แถลงดีกว่า

เมื่อถามว่าในการตั้งรัฐบาลจะคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลเดิมและพรรคประชาชนใช่หรือไม่ นายไชยชนก กล่าวว่า เดี๋ยวรอหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นได้ในวาระนี้ รอชมดีกว่า

มีรายงานว่า พรรคภูมิใจไทย รีบเดินเกมเตรียมจัดตั้งรัฐบาล แข่งกับพรรคเพื่อไทยทันที โดยการรวมเสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันบางพรรคเข้าร่วม โดยเสนอ ชื่อนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ระดับแกนนำพรรคภูมิใจไทย ประกอบด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายไชยชนก ชิดชอบ และนายภราดร ปริศนานันทกุล จะเดินทางไปยังพรรคประชาชน เพื่อรับข้อเสนอในการโหวตให้ นายอนุทิน เป็นนายกรัฐมนตรี แลกกับเงื่อนไข การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยรัฐบาลจะอยู่ทำหน้าที่แก้ปัญหาต่างๆ ให้เสร็จสิ้น ก่อนประกาศยุบสภา

กำลังโหลดความคิดเห็น