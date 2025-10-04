MK Restaurants คอลแลปส์ “มินเนี่ยน” คาแรกเตอร์ดังระดับโลก ส่งความอร่อยล้นสุข ป่วนทั่วไทย

ปฎิบัติการณ์ป่วนทั่วไทย MK Restaurants เสิร์ฟกลยุทธ์ Brand Collaboration กับมินเนี่ยน คาแรกเตอร์ดังระดับโลก ร่วมแคมเปญ “อร่อยล้นสุขกับแก๊งสุดป่วน” ปล่อยเมนูพิเศษให้ทานได้ที่ร้านทั้งสาขาปกติ และสาขาที่ร่วมรายการ โปรโมชั่น คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ทั้งเมนู ลูกชิ้น Minions, ซาลาเปา Minions และเครื่องดื่มสีสันสดใส สร้างประสบการณ์ใหม่ ทั้งยังมีของพรีเมียมคอลเลคชันพิเศษน่าสะสมอีกด้วย
ถือได้ว่าแคมเปญนี้เป็นการสร้าง Emotional Connection ตอกย้ำพื้นที่แห่งความสุขที่สนุกได้ทุกเจน ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มครอบครัว และกลุ่มเพื่อน อีกทั้งสามารถสร้างการรับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้ดูสนุก สดใส และเข้าถึงง่าย
เมนูคอลแลบส์พิเศษ
คัดสรรชุดเมนูที่ลูกค้าชื่นชอบ ยกขบวนมาทั้งชุดสุกี้หมู ชุดสุกี้เนื้อ ชุดสุกี้ซีฟู้ด ที่พกความป่วนพร้อมลงหม้อแดง เริ่มที่ “ลูกชิ้น Minion” ลูกชิ้นปลา, “ซาลาเปา Minions” ไส้ครีมนมสด รสหอมหวาน และซุปพิเศษ คือ “ซุปคอร์นบัตเตอร์” รสกลมกล่อมหอมข้าวโพด กับ “ซุปต้มยำ” รสเข้มข้น หอมถึงเครื่องสมุนไพรไทย ปิดท้ายด้วยเครื่องดื่ม คือ น้ำมะม่วงปั่น (เหลือง) รสหวานอร่อย และมีกลิ่นหอมสดชื่น ของมะม่วง และน้ำลิ้นจี่อัญชัน (ฟ้า) รสเปรี้ยวหวาน สดชื่น
Dining Experience เนรมิตบรรยากาศใหม่
- Visual & Decoration: บรรยากาศใหม่กับแก๊งมินเนี่ยน ผ่านดีไซน์ Window sticker ตั้งแต่ทางเข้า
- Table Experience: ความสนุกสุดป่วนล้อมหม้อแดง ด้วย Hot pot Sticker ลายมินเนี่ยน
- Staff: พร็อพหมวกดีไซน์ลายมินเนี่ยนสำหรับพนักงาน
ปล่อยของพรีเมียม คอลเลคชันพิเศษให้เก็บสะสมแล้ววันนี้
- “กล่องข้าว Minions” 2 ลาย ลายพิเศษเฉพาะประเทศไทย
- “ตุ๊กตาพวงกุญแจ Minions” ลายพิเศษเฉพาะประเทศไทย
- “แก้วน้ำ Minions” มีให้เลือกสะสม 2 แบบ คือ “แก้วอโลฮ่า” (สีเหลือง) และ “แก้วซัมเมอร์แก๊ง” (สีฟ้า)
MK Restaurants (สาขาปกติ จำนวน 109 สาขา)
- รับฟรี! กล่องข้าว Minions มูลค่า 399 บาท เมื่อสั่งชุดหมูยกทีม, เนื้อยกทีม หรือ ซีฟู้ด ในราคา 1,199 บาท หรือ 1,299 บาท
- รับฟรี! ตุ๊กตาพวงกุญแจ Minions มูลค่า 299 บาท เมื่อสั่งชุดหมูตัวคุ้ม หรือ เนื้อตัวคุ้ม ในราคา 899 บาท หรือ 999 บาท
- รับฟรี! แก้ว Minions มูลค่า 159 บาท เมื่อซื้อน้ำมะม่วงปั่น หรือ น้ำลิ้นจี่อัญชัน เครื่องดื่ม 2 เมนูพิเศษในแคมเปญ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
MK Restaurants พร้อมเสิร์ฟคาแรคเตอร์ดังระดับโลก ในสาขาบุฟเฟต์ คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท จำนวน 312 สาขาด้วย
- รับเลย! ลูกชิ้น Minions จำนวน 1 คอนโด/บิล มูลค่า 69 บาท เมื่อทานโปรโมชั่น คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 - 12 ตุลาคม 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
- รับเลย! ซาลาเปา Minions จำนวน 1 ที่/บิล มูลค่า 119 บาท เมื่อทานโปรโมชั่น คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท (4 คน ขึ้นไป/บิล) ตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2568 - 8 ตุลาคม 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
- รับฟรี! แก้ว Minions มูลค่า 159 บาท เมื่อซื้อน้ำมะม่วงปั่น หรือ น้ำลิ้นจี่อัญชัน เครื่องดื่ม 2 เมนูพิเศษในแคมเปญ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)
ห้ามพลาด รับประกันความสนุกสุดป่วนทั่วไทยที่ MK Restaurants พบกับความอร่อยและความสนุกได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2568 – 30 พฤศจิกายน 2568
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโปรโมชั่นสาขาปกติ และ รายชื่อสาขาที่ร่วมรายการ ได้ที่ https://www.mkrestaurant.com/th/promotion/detail/mk-อร่อยล้นสุขกับแก๊งสุดป่วน
สำหรับสาขาที่มีโปร คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.mkrestaurant.com/th/promotion/detail/สาขาที่ร่วมรายการ-mk-คุ้มคุ้ม-อิ่มไม่อั้น-299-บาท
ติดตามรายละเอียดแคมเปญ “อร่อยล้นสุขกับแก๊งสุดป่วน” และติดตามการอัพเดตแคมเปญใหม่ ๆ ของ MK Restaurants แบบต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้ที่ https://www.facebook.com/mkrestaurants
