แมคโดนัลด์ จัดใหญ่ ฉลอง 40 ปีในไทย

บริษัท แมคไทย จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน (QSR) ภายใต้แบรนด์ แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี แมคโดนัลด์ ประเทศไทย “McDonald’s 40th Fanniversary” เนรมิตแลนด์มาร์คกลางสยามพารากอน จัดงานสุดอลังการชวนย้อนรำลึกเส้นทางความสุขและความทรงจำสุดพิเศษตลอดการเดินทางกว่า 40 ปี สู่ทุกช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ในใจแฟนแมคโดนัลด์ทุกช่วงวัย นำทีมโดย ต้าห์อู๋ X ออฟโรด ตัวแทน Gen Z และ นีน่า- ณัฐชา เจสซิกา พาโดวัน ตัวแทน Gen Alpha พร้อมอินฟลูเอนเซอร์และแฟนแมคโดนัลด์ตัวยงกว่าร้อยชีวิต ร่วมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นางสาวกิตติวรรณ อนุเวชสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แมคไทย จำกัด กล่าวว่า “เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่แมคโดนัลด์ ประเทศไทย ได้ร่วมสร้างความทรงจำแสนพิเศษให้กับคนไทยมาอย่างต่อเนื่องในทุกจังหวะชีวิต ทั้งจากประสบการณ์แห่งความสุขจากชุด Happy Meal รุ่นโปรด, ปาร์ตี้วันเกิดกับแก๊งเพื่อน หรือ บัดดี้คู่ใจเมื่อต้องเดินทางไกลกับแมคไดร์ฟทรู เป็นต้น ซึ่งเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งความสุขเหล่านั้น โดยในวันนี้แมคโดนัลด์ไม่ได้เพียงเติบโตเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของลูกค้าทั่วประเทศเท่านั้น แต่เรายังพร้อมเสิร์ฟช่วงเวลาแห่ง ‘ความสุข’ ควบคู่มากับทุกมื้ออาหารที่อร่อย เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพในมาตรฐานระดับโลกอีกด้วย”ภายในงานแมคโดนัลด์ขนทัพแห่งความสุข ความทรงจำที่แฟนๆ แมคโดนัลด์ตัวยงต้องคิดถึง ได้แก่• Happy Meal is My Way ย้อนกลับไปสู่ความทรงจำอันแสนอบอุ่นระหว่างแมคโดนัลด์และแฟนๆ ที่เติบโตมาพร้อมกับประสบการณ์แห่งความสุขจากชุด Happy Meal ผ่านคอลเลคชันสุดพิเศษของ 5 แฟนแมคโดนัลด์ตัวยง เช่น ‘Carnival’ ซึ่งเป็น Happy Meal ชุดแรกที่ทดลองขายในประเทศไทยในปี 1992 , ‘DALMATIANS 101’ , MINIONS, SNOOPY, TARZAN เป็นต้น• Walk Thru McDonald’s 40th Celebrations เรื่องราวการเดินทางของแมคโดนัลด์ ประเทศไทย ที่ไม่ได้มีเพียงแค่รสชาติที่คุ้นเคย แต่ยังเต็มไปด้วยความผูกพันกับพนักงานแมคโดนัลด์ และ ความรู้สึกดีๆ จากลูกค้าทุกรุ่น รวมถึงความมุ่งมั่นในการอยู่เคียงข้างชุมชนและสังคมไทย• McDonald’s Fanival บูธกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชวนให้ร่วมสนุกลุ้นของรางวัลเซอร์ไพร์สมากมาย• 40th Fanniversary Moment เลือกโพสท่าสุดปังกับกรอบภาพชิคๆ ใน Photobooth หรือ เก็บภาพความประทับใจจากไอคอนิกของแมคโดนัลด์ - พี่โรนัลด์ แมคโดนัลด์ และ กล่องแฮปปี้มีลขนาดยักษ์• Special Menu! เสิร์ฟเมนูในความทรงจำของหลายๆ คน เฉพาะในงานนี้เท่านั้น ได้แก่ แมคข้าวน้ำตก รสจัดจ้าน แซ่บจี๊ด สไตล์ไทย, ส้มตำเชค อร่อยแซ่บ ถึงใจ และ เจลลี ทรีโอ ไอศครีมเยลลี่ อร่อย สดชื่น ชวนเคี้ยวเพลินภายในงานยังมีดารา-ศิลปินชื่อดัง ต้าห์อู๋ X ออฟโรด ตัวแทนของ Gen Z ที่เติบโตมากับเมนูโปรดจากแมคโดนัลด์ และ นีน่า-ณัฐชา เจสซิกา พาโดวัน ตัวแทนเจน Alpha นักสะสมชุด Happy Meal ซึ่งได้มาร่วมถ่ายทอดบรรยากาศความทรงจำกับแมคโดนัลด์ผ่านช่วงวัยของตนเองได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี แมคโดนัลด์ Fanniversary อย่างยิ่งใหญ่ และอีกหนึ่งเซอร์ไพร์สที่แมคโดนัลด์จัดให้! เสิร์ฟโมเมนต์สุดจิ้น ‘ไก่ทอดแมค FANMEET ต้าห์อู๋ X ออฟโรด’ มาเรียกเสียงกรี๊ดจากทัพแฟนคลับผู้โชคดีกว่า 150 คน ทั้งโชว์ร้องเพลง โชว์เต้น เล่นเกม พูดคุยแจกโมเมนต์หวานฉ่ำ สิทธิ์ถ่ายภาพ และ Hi-Touch สุดใกล้ชิด เรียกได้ว่าแฟนๆ ได้รับความฟินขั้นสุดเลยทีเดียว“ทุกความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากความไว้วางใจจากลูกค้า ที่ร่วมสนับสนุนเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ซึ่งการครบรอบ 40 ปีของแมคโดนัลด์ ประเทศไทย ในวันนี้ จะไม่ได้เป็นเพียง ‘เส้นชัย’ แต่จะเป็นอีก ‘ก้าว’ สำคัญ ที่ผลักดันให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง ในโอกาสสุดพิเศษเช่นนี้ แมคโดนัลด์ ขอเชิญชวนแฟนๆ ทุกคน มาร่วมเฉลิมฉลอง 40 ปี Fanniversary ที่เต็มไปด้วยความช่วงเวลาแห่งรอยยิ้ม ความทรงจำ ความสุขและความประทับใจที่เราตั้งใจมอบให้แฟนๆแมคโดนัลด์ทุกคน” นางสาวกิตติวรรณ กล่าว