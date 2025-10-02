ศุกร์นี้มีแต่ความอร่อย บุฟเฟต์นานาชาติ ณ โรงแรมเคปราชา และ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา

ศุกร์นี้มีแต่ความอร่อย พร้อมเสิร์ฟบุฟเฟต์นานาชาติเลิศรสแบบไม่อั้น ณ โรงแรมเคปราชา และ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา
1) ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา (18.00 – 22.00 น.) ทุกวันศุกร์ที่ 1, 3 และ 5 ของเดือน ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2568 เพลิดเพลินไปกับดินเนอร์บุฟเฟ่ต์นานาชาติ หลากหลายความอร่อยที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถัน เริ่มต้นด้วยซุปหอมกรุ่นรสชาติเยี่ยม ชีสสเตชัน สลัดบาร์ พาสต้าปรุงสดตามสั่งพร้อมซอสหลากชนิด อิตาเลียนพิซซ่า อาหารจานร้อนสุดฟิน ซูชิและซาชิมิคุณภาพเยี่ยม ปิดท้ายด้วยขนมหวานสุดละลานตาที่ช่วยเติมเต็มรสชาติในมื้อค่ำของคุณ ในราคาท่านละ 650 บาท++ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรลดครึ่งราคา
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องอาหารเลอ มาแรงน์ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา โทร. 038-314-288 หรือ https://www.caperacha.com/
2) ห้องอาหารดิ ออร์ชาร์ด โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา ตั้งแต่เวลา (18.00 – 22.00 น.) ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ตั้งแต่วันนี้ – ธันวาคม 2568 คัดสรรเมนูหลากหลายสไตล์บุฟเฟ่ต์นานาชาติแบบอิ่มไม่อั้น ทั้งอาหารไทย, ญี่ปุ่น และยุโรปให้ได้ ลิ้มลอง เริ่มต้นด้วยเมนูอาหารไทยยอดนิยม จากนั้นตื่นตากับอาหารญี่ปุ่นที่มีซูชิ ซาชิมิสดใหม่ พร้อมเมนูเอาใจคนรักอาหารญี่ปุ่นอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีอิตาเลียนพิซซ่าหน้าต่างๆ และพาสต้าปรุงสดใหม่ ไฮไลท์เมนูพิเศษรังสรรค์โดยเชฟโรงแรมชั้นนำ และสลัดบาร์ให้คุณเลือกทานตามใจชอบ ตบท้ายด้วยขนมหวานสุดพิเศษ ในราคาท่านละ 650 บาท++ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี และส่วนสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรลดครึ่งราคา
สำรองที่นั่งล่วงหน้า หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ห้องอาหารดิ ออร์ชาร์ด โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา โทร. 038 771 365 หรือ www.kantarybay-sriracha.com/
