"Sip & Sizzle: Wagyu Edition " บุฟเฟต์ฮีลใจสายเนื้อ ทุกค่ำวันศุกร์ ที่ ห้องอาหารเวนติซี

คืนวันศุกร์จะสุขกว่าต้องมีเนื้อฮีลใจ "Sip & Sizzle: Wagyu Edition" บุฟเฟต์หลากหลายเมนูเนื้อ ณ ห้องอาหารเวนติซี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
ทุกค่ำคืนวันศุกร์ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับการจิบเครื่องดื่มเย็นๆสุดพรีเมียม ลิ้มรสชาติสัมผัสกลิ่นอายความอร่อยจากเมนูเนื้อนานาชนิดแบบไม่อั้น ณ ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์ ชวนมาเปิดประสบการณ์การทานอาหารบุฟเฟต์ในรูปแบบใหม่ในทุกค่ำคืนวันศุกร์กับความอร่อยที่มาในธีม Sip & Sizzle: Wagyu Edition คาราวานเนื้อนานาชาติพร้อมเสิร์ฟความอร่อยในทุกสไตล์วางเรียงรายรอให้คุณได้สัมผัสรสชาติเนื้อแบบนุ่มลึก โดย เชฟแอนเดรีย มอนเทลลา หัวหน้าพ่อครัวใหญ่ ที่คัดสรรเนื้อเกรดพรีเมียมนำมารังสรรอย่างพิถีพิถันในสไตล์อิตาเลียน-ไทย รวมไปถึงอาหารนานาชาติ ให้คุณได้จัดหนักจัดเต็มในทุกคำ
อาทิ เบอร์เกอร์เนื้อวากิว, ราวิโอลี่สอดไส้หางวัววากิวซอสทรัฟเฟิล, เนื้อหน้าอกวัวสไตล์สเปน, สเต็กเนื้อกับซอสเนยสมุนไพร, เนื้อวากิวคารูบิยากินิกุ, ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อวากิว, กะเพราเนื้อวากิว, ลิ้นวัวย่าง, เนื้อร่องซี่โครงวากิวย่างน้ำจิ้มแจ่ว, ทาร์ทาร์เนื้อวัว, สลัดเนื้อย่าง, ชาวามาร์เนื้อวัว, เนื้อสะโพกวากิวอบ และเนื้อวากิวเทอริยากิเสียบไม้ย่าง เป็นต้น เท่านั้นยังไม่พอ คุณยังได้เพลิดเพลินไปกับมุมโคลด์คัท, สลัดบาร์, ซุป, ชีสนานาชนิด,ขนมไทย ขนมอบ เค้กหน้าต่างๆ ไอศกรีม ผลไม้ตามฤดูกาล เป็นต้น
บุฟเฟต์ธีม Sip & Sizzle: Wagyu Edition ทุกมื้อค่ำวันศุกร์ ราคา 2,490 บาท++ ต่อท่าน
รวมเครื่องดื่มเพิ่มอรรถรส และซอฟดริ้งค์ไม่อั้น พร้อมดนตรีสด ตั้งแต่เวลา 18.00 น. - 22.30 น. (ปิดไลน์อาหาร 22.00 น.)
ห้องอาหารเวนติซี ชั้น 24 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่ โทร. 02-100-6255 หรือ อีเมล์: diningcgcw@chr.co.th
