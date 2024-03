“Yakiniku Great Bangkok” โอมากาเสะเนื้อสุดพรีเมียม อร่อยละลายใจ

“Yakiniku Great Bangkok” ตั้งอยู่ในโครงการ YARD 49 ซอยสุขุมวิท 49 กรุงเทพฯ ร้านเปิดวันพฤหัสบดี-อังคาร (หยุดวันพุธ) เปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา มื้อกลางวัน 12.00 – 14.00 น. (เสาร์ และ อาทิตย์) มื้อเย็น 17.30 – 19.30 และ 20.00 – 22.00 น. (ทุกวันยกเว้นวันพุธ) โทร. 06-5059-9229 ตั้งอยู่ในโครงการ YARD 49 ซอยสุขุมวิท 49 กรุงเทพฯ ร้านเปิดวันพฤหัสบดี-อังคาร (หยุดวันพุธ) เปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา มื้อกลางวัน 12.00 – 14.00 น. (เสาร์ และ อาทิตย์) มื้อเย็น 17.30 – 19.30 และ 20.00 – 22.00 น. (ทุกวันยกเว้นวันพุธ) โทร. 06-5059-9229 เฟสบุค : Yakiniku Great Bangkok อินสตาแกรม : yakinikugreat.bkk ไลน์ : @yakinikugreat.bkk

หลายปีมานี้ มื้ออาหารแบบได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความพิเศษของวัตถุดิบ ที่ถูกเชฟนำมารังสรรค์เป็นเมนูต่างๆ และเสิร์ฟมาให้ชิมพร้อมประสบการณ์สุดพิเศษและสำหรับสายเนื้อ (วัว) ที่รักการลิ้มรสเนื้อที่ผ่านการปิ้งย่างแบบญี่ปุ่น ชวนมาชิมโอมากาเสะเนื้อสุดพรีเมียมใจกลางกรุงเทพฯ ที่ในซอยสุขุมวิท 49 ที่มาพร้อมประสบการณ์การลิ้มรสเนื้อย่างระดับพรีเมียมแบบไม่เหมือนใครกำเนิดขึ้นที่เมืองอุซึโนมิยะ ประเทศญี่ปุ่น ก่อนจะขยายออกมาสู่ต่างประเทศ และล่าสุดคือที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ที่ยังคงเสิร์ฟประสบการณ์การกินโอมากาเสะยากินิกุสุดพรีเมียมให้ได้ลองชิมเข้ามาในร้าน(ยากินิกุ เกรท แบงคอก) ก็สัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น มีเคาน์เตอร์บาร์ โซนนั่งสบายๆ และห้องไพรเวทสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวส่วนวัตถุดิบหลักก็คือ เนื้อวัว นั้นลือกเฉพาะ เนื้อ A5 เกรดประมูลที่ระดับคะแนน 11 – 12 เท่านั้น ส่งตรงมาจากตลาด Shibaura Meat Market ประเทศญี่ปุ่น ด้วยการแช่เย็น ไม่ผ่านการแช่แข็ง เพื่อให้ได้รสสัมผัสเหมือนกับการไปนั่งกินที่ญี่ปุ่น โดยมีคอร์สโอมากาเสะให้เลือก 3 แบบ คือ(3,200 บาท++/ท่าน)(3,600 บาท++/ท่าน) และ(4,450 บาท++/ท่าน)และในมื้อนี้ เรามาชิม(Great Omakase) ชวนชิมเนื้อวัวพรีเมียม อาหารทะเลสดๆ และผักหลากชนิดตามฤดูกาล เสิร์ฟ 16 คอร์ส เนื้อ 8 ชิ้น ดังนี้Great Salad เติมความสดชื่นกับสลัดผักสดกรอบหวาน และน้ำสลัดสูตรพิเศษWagyu Tartare Sashimi or Wagyu Sushiเนื้อวากิวทาร์ทาร์ เสิร์ฟกับชีส ทรัฟเฟิลออย และขนมปัง หรือ วากิวซูชิ (สำหรับคนที่ไม่กินเนื้อดิบ)Yaki Sashi with Bubble Soy sauce & Fresh wasabiเนื้อคัทแรก เป็นเนื้อยากิ ซาชิ เสิร์ฟคู่กับบับเบิ้ลซอสถั่วเหลือง และวาซาบิสดFillet with shichimi powderเนื้อคัทที่ 2 เป็นเนื้อฟิเลหรือเนื้อสันใน เสิร์ฟคู่กับพริกชิจิมิSweet Potatoล้างปากด้วยมันหวานญี่ปุ่นย่าง เสิร์ฟคู่กับเนยและเกลือMusuji with Homemade tare sauce เนื้อคัทที่ 3 เป็นเนื้อมิซูจิ หรือ ใบพาย เสิร์ฟคู่กับทาเระซอสTougarashi with Homemade tare sauce เนื้อคัทที่ 4 เป็นเนื้อทงการาชิ เสิร์ฟคู่กับทาเระซอสWater Mochiเจลลี่น้ำเร่ เสิร์ฟคู่กับน้ำตาลที่นำเข้าจากญี่ปุ่นและผงคินาโกะ (ผงถั่วเหลือง)Scallopหอยเชลล์เสิร์ฟคู่กับ Egg tartare และ Ikura (ไข่ปลาแซมอน)Shitake Mushroom เห็ดชิตาเกะนำไปย่าง แล้วโรยด้วยเกลือและสาเกChatateauBriad Uni don เนื้อคัทที่ 5 เป็นเนื้อส่วนชาโตบริยองด์ เสิร์ฟคู่กับข้าวและ Garlic butter soy sauce ท็อปด้วยอูนิKosan with Dashi soupเนื้อคัทที่ 6 เป็นเนื้อส่วน Kosan สะดุ้งไฟเสิร์ฟคู่กับน้ำซุปดาชิWagyu Tsukune เนื้อคัทที่ 7 เป็นวากิว สึคุเนะ นำเนื้อของส่วนขาหน้าทั้งหมดมาปั้นเป็นมีทบอล แล้วย่าง 4 นาที เสิร์ฟคู่กับสวีทซอยซอสและไข่แดงดิบSaikyo-Yaki เนื้อคัทที่ 8 ไซเคียว-ยากิ เป็นเนื้อระหว่างเนื้อส่วนมิซูจิและไดซังคากุ นำเนื้อไปดรายเอจและแมริเนท 3 วัน ย่าง 7 วินาที 2 ด้าน ราดด้วยไซเคียวซอยCold Somen Noodlesโซเมนเย็น เสิร์ฟคู่กับ Ago dashi soup และใส่ขิงลงในซุปเพื่อเพิ่มความหอมMonaka Dessertขนมโมนากะ ด้านนอกจะเป็นแป้งซากุระวาฟเฟิล ส่วนข้างในจะเป็นแป้งโมจิ ไอศกรีมนมฮอกไกโด และถั่วแดงเต็มอิ่มกับเนื้อวัวสุดพรีเมียมที่อร่อยละลายใจ กับเมนูอื่นๆ ในคอร์สโอมากาเสะ รวมถึงอาหารจานเดี่ยว และเนื้อวัวส่วนต่างๆ คัดพิเศษในแบบยากินิกุ ได้ที่* * * * * * * * * * * * * *#########################################