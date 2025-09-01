MK 299 บาทยอดพุ่ง 33% ลุยต่อถึงสิ้นปี

ผู้จัดการรายวัน 360 - MK เดินเกม เดินหน้าลุยบุฟเฟต์ 299 ต่ออีก ปรับให้คุ้มขึ้น เมนูเยอะขึ้นถึง 29 เมนู โปรยาวขึ้นแบบฟิน ๆ ถึงสิ้นปี แต่ยังคงคุณภาพ มาตรฐานระดับ MK
จากความสำเร็จของโปรโมชั่น “คุ้ม คุ้ม อิ่มไม่อั้น 299 บาท” ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2568 ต่อเนื่องกว่า 3 เดือน ส่งผลให้ยอดขายของ MK Restaurants เติบโต 5% และเฉพาะสาขาที่ร่วมโปรโมชั่นนี้เติบโต 33% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน พร้อมดึงดูดกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมกว่า 1.7 ล้านคน ทั้งกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้มา MK นานกว่า 6 เดือน กลุ่มลูกค้าปัจจุบันมาบ่อยขึ้น รวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มีอายุน้อยลงก็ให้ความสนใจจำนวนมาก
อีกทั้งการขยายสาขาเพิ่มจาก 254 สาขา เป็น 299 สาขา ในช่วงเดือน กรกฎาคม ยังช่วยต่อยอดศักยภาพการเติบโตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น กลยุทธ์การตลาดครั้งนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จจากเสียงตอบรับอย่างกว้างขวาง และสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันอย่างแท้จริง
วันนี้ MK Restaurants ประกาศเดินเกมต่อ ลุยโปรโมชั่น อัพเลเวลเป็น “คุ้มเกินคุ้ม 299 บาท” ต่อ ปรับให้คุ้มกว่าเดิมทุกมิติ เมนูมากขึ้น ฟินยาว ถึงสิ้นปี พร้อมเมนูพิเศษทุกเดือน โดยยังอร่อยคุณภาพตามแบบฉบับของ MK เหมือนเดิม แถมฟินจุใจถึง 90 นาที
“299 คุ้มเกินคุ้ม ดีขึ้นทุกมิติ”
• เมนูเพิ่มขึ้นเป็น 29 เมนู เน้นความคุ้มค่า ชูวัตถุดิบดีมีคุณภาพแบบ MK อัปเกรดจาก 19 เมนู เป็น 29 เมนู โดนใจแฟน MK แบบไม่กั๊ก เน้นเมนูที่ลูกค้าเรียกร้องและชื่นชอบและเป็นซิกเนเจอร์ของ MK จุใจสายหมู สายเนื้อ ทั้ง เนื้อบริสเกตออสเตรเลีย เนื้อวัวหมักซอสพริกไทยดำ เนื้อวัว คุโรบูตะสเปเชียล หมูสามชั้นม้วนสไลซ์ สันคอหมูสไลซ์ หมูนุ่มหมักซอสพริกไทยดำ และหมูนุ่ม และเมนูอื่นๆ จัดเต็มสุด ๆ
• เมนูพิเศษ ไม่อั้น แบบสุดคุ้ม มีทั้งเมนูพิเศษของทานเล่น ซาลาเปาไส้ครีม แจกฟรีไม่อั้น! ตั้งแต่ 1-30 กันยายน 2568 และเตรียมพบเมนูเซอร์ไพรส์ที่มาย้ำความ “คุ้มเกินคุ้ม” ที่เรียกว่าเปลี่ยนใหม่ทุกเดือน! นอกจากนี้ยังมีเมนู Add on คุณภาพ ในราคาสุดคุ้ม กับเมนู กุ้งสด MK แบบไม่อั้น ตามที่ทุกคนเรียกร้อง และน้ำซุปครบรส มีให้เลือกเพิ่มถึง 3 รสชาติ ซุปหม่าล่า, ซุปน้ำดำสไตล์ญี่ปุ่น, ซุปต้มยำมันกุ้ง) รวมถึงยังมี น้ำจิ้มไม่อั้น 4 รสชาติ ฟรี (น้ำจิ้มสูตรต้นตำรับ, น้ำจิ้มเด็ก, น้ำจิ้มพอนสึ, น้ำจิ้มซีฟู้ด) และยังแลกซื้อไอศกรีมซันเด แค่เพียง 39 เท่านั้น
• คุ้มเกินคุ้มได้ใกล้ขึ้น พร้อมประกาศขยายสาขาให้บริการได้ทันทีแบบไม่ต้องรอนาน กระจายได้เต็มพื้นที่ทั่วประเทศ เพิ่มอีกรวมเป็น 312 สาขา ปักหมุดที่ บิ๊กซี โลตัส โฮมโปร และสาขาอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
• อยู่ยาวถึงสิ้นปีให้คนไทยได้อิ่มคุ้มแบบยาว ๆ พร้อมระบบสะสมความคุ้มให้มาซ้ำได้บ่อย ๆ สำหรับกลุ่มลูกค้า คุ้มเกินคุ้ม!
ต่อที่ 1 รับฟรี ไอศกรีมซันเด 1 ที่ ถ้าเป็นสมาชิกกันทั้งโต๊ะ ก็รับฟรียกโต๊ะไปเลย!
ต่อที่ 2 ทานฟรี ได้ง่าย ๆ เพียงสะสมแสตมป์ตามที่กำหนด
ด้วยโครงสร้างธุรกิจของ MK GROUP ที่มั่นคง ช่วยให้ MK Restaurants ปรับตัวได้รวดเร็วและแข็งแรง พร้อมสร้างความมั่นใจถึงศักยภาพของ MK GROUP ที่มีความพร้อมทางด้าน Supply Chain ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจาก ซัปพลายเออร์ท้องถิ่นกว่า 200 แห่ง รวมถึงศักยภาพในการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ, การจัดเตรียมวัตถุดิบในครัวกลางที่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติ และด้านโลจิสติกส์ ด้วยระบบการกระจายสินค้าผ่านโกดังสินค้าและรถขนส่งที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ครอบคลุมทั่วประเทศ และจัดส่งรวดเร็ว เพื่อให้อาหารยังคงสดใหม่และให้ลูกค้าได้สุขอนามัยที่ดี