“สุชาติ”ถก Gübelin-Migros ผลักดันซื้อพลอย-อัญมณี นำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม

“สุชาติ”ถก Gübelin ยักษ์ใหญ่วงการอัญมณีและนาฬิกาสวิส ผลักดันซื้อพลอยและวัตถุดิบอัญมณีคุณภาพสูงจากไทย ชวนร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair และเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี เพื่อพบผู้ผลิต ผู้ส่งออก พร้อมหารือ Migros ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ ผลักดันนำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยนายพรวิช ศิลาอ่อน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ น.ส.จีรนันท์ หิรัญญสัมฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต เข้าพบผู้บริหารบริษัท Gübelin หนึ่งในแบรนด์หรูด้านอัญมณีและนาฬิกาชื่อดังระดับโลก ว่า ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการค้าพลอยและเครื่องประดับกับไทย โดยได้ขอให้บริษัทนำเข้าพลอยสีและวัตถุดิบอัญมณีคุณภาพสูงจากไทย และเชิญร่วมงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair วันที่ 9–13 ก.ย.2568 และเทศกาลนานาชาติพลอยและเครื่องประดับจันทบุรี วันที่ 5–10 ธ.ค.2568 เพื่อพบผู้ผลิต ผู้ส่งออกไทยโดยตรง
ทั้งนี้ บริษัทได้แสดงความสนใจมองหาซัปพลายเออร์รายใหม่จากไทย และยังได้โชว์สร้อยที่ใช้พลอยจากประเทศไทยมาผลิต โดยยืนยันว่าคุณภาพเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก
สำหรับบริษัท Gübelin เป็นธุรกิจครอบครัวสวิส ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1854 มีชื่อเสียงในฐานะ “House of Gübelin” ครอบคลุมธุรกิจร้านเครื่องประดับ นาฬิกา และสถาบันอัญมณีศาสตร์ Gübelin Gem Lab ซึ่งมีศูนย์ตรวจสอบอัญมณีในหลายประเทศ รวมถึงกรุงเทพฯ
นายสุชาติกล่าวว่า ตนยังได้เข้าพบผู้บริหาร Migros Geneva สาขา Migros Balexert ซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อผลักดันการนำเข้าสินค้าไทยเพิ่ม โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ไทย–EFTA ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันของสินค้าไทย โดยปัจจุบันสินค้าไทยหลายชนิดได้รับความนิยมสูงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิออร์แกนิกจากศรีสะเกษ ที่มีการเล่าเรื่องราว (storytelling) จนขายได้ราคาสูง เหมาะกับผู้รักสุขภาพ และยังมีสินค้าเครื่องแกง ซอสปรุงรส กะทิ เส้นหมี่ สับปะรดกระป๋อง และน้ำจิ้มไก่ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดท้องถิ่น
“ได้เชิญชวนให้ Migros เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหาร THAIFEX – Anuga Asia 2026 เพื่อคัดเลือกสินค้าและพบปะผู้ผลิตไทย รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในสวิตเซอร์แลนด์ให้มากขึ้น โดยทูตพาณิชย์พร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด ทั้งการเจรจาจับคู่ธุรกิจและการเยี่ยมชมแหล่งผลิตในประเทศไทย”นายสุชาติกล่าว