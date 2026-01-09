DPU ผนึก สวทช. ตอบโจทย์เทรนด์โลกยุค AI เดินหน้า Embedded AI เพื่อการศึกษา ยกระดับการใช้งานจริงในชีวิต-ธุรกิจ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ลงนามความร่วมมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เดินหน้าโครงการด้านการวิจัยและพัฒนา ขับเคลื่อน Embedded AI หรือ “AI เพื่อการศึกษา” ยกระดับการเรียนการสอนยุคใหม่ พัฒนาศักยภาพและสร้างกำลังคนดิจิทัล ตามนโยบาย อว. for AI ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โดยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา มุ่งยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบการศึกษา พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่หลากหลาย การลงนามความร่วมมือครั้งนี้จัดขึ้นโดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมสัจจา เกตุทัต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ซึ่งทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงทรัพยากรด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมผลักดันการสร้างกำลังคนด้าน AI และเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ S-Curve และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของการพัฒนา “ระบบนิเวศการเรียนรู้ใหม่ (New Learning Ecosystem)” ที่ผสานพลังของมนุษย์กับ AI เพื่อสร้างผู้เรียนรุ่นใหม่ ที่มีทักษะดิจิทัล ความคิดสร้างสรรค์ และจริยธรรมทางเทคโนโลยีที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในยุคดิจิทัลในระดับอุดมศึกษาของไทย
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า บทบาทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และพร้อมขับเคลื่อน AI Embedded Education อย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่กับการทำงานร่วมกับหน่วยงานวิจัยระดับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย และเตรียมความพร้อมอาจารย์และนักศึกษาให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างมีคุณภาพในโลกอนาคต ตามนโยบาย อว. for AI ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสนับสนุนการพัฒนา “มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)” และการพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคดิจิทัลให้สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม และมีวิจารณญาณ
ทั้งนี้ ภายใต้ความมุ่งมั่น และวางเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบฝังตัว (Embedded AI) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับเชิงลึก ด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ AI ในสถานการณ์จริง ผ่านแนวคิด Embed AI ที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพของบุคลากรคนรุ่นใหม่ ให้สามารถเข้าใจ ใช้งาน และต่อยอด AI ได้อย่างสร้างสรรค์และมีจริยธรรม
“ความร่วมมือในวันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทั้งคน และเทคโนโลยีไปพร้อมกัน เพื่อให้สังคมไทยก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณ สวทช. ที่ให้โอกาสพัฒนาความร่วมมือนี้ และขอบคุณที่เห็นศักยภาพของสถาบันการศึกษาในการขับเคลื่อนการใช้ AI เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของประเทศไทย” ดร.ดาริกา กล่าว
ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และปัญญาประดิษฐ์ มาเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับระบบการศึกษาไทยให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่บูรณาการเทคโนโลยี AI เข้ากับศาสตร์การศึกษาอย่างเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในช่วงปีงบประมาณ 2568–2569 สวทช. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ AI ในระดับอุดมศึกษา ผ่านการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้และผู้ช่วยสอนอัจฉริยะ ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งผลักดันให้ AI เป็นเครื่องมือเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาและคณาจารย์ ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาระบบการเรียนรู้แห่งอนาคตของประเทศไทยอย่างยั่งยืน
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติพงศ์ ตันประเสริฐ รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน "Embedded-AI in Education" ในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า เพื่อให้สอดรับกับบริบทของโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำมาสู่แนวคิด "Embedded-AI in Education" โดยนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้จริงในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และ พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้สอน และ นักศึกษาได้มีทักษะ AI ที่สอดรับกับความต้องการกำลังคนดิจิทัลของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต