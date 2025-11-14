xs
xsm
sm
md
lg

DPU เนื้อหอม! เปิดบ้านคึกคัก! “OPEN HOUSE 2025” ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต ไร้ข้อจำกัด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านจัด “DPU OPEN HOUSE 2025: UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง” ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่มาค้นพบตัวเอง และอยากพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล โดยได้ทดลองค้นหาศักยภาพผ่าน “ระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวเอง” เวิร์กชอป 5 กลุ่มอาชีพยุคใหม่ พร้อมพบอาจารย์–รุ่นพี่พาทัวร์ห้องเรียนจริง


DPU จัดกิจกรรม “DPU OPEN HOUSE 2025: UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง ปลุกศักยภาพ ค้นหาเส้นทางที่ใช่ วางแผนอนาคตที่เลือกได้เอง” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤศจิกายน 2568 ภายในงาน น้อง ๆ จะได้ร่วมทดลองค้นหาศักยภาพและความถนัดของตนเองผ่านกิจกรรม Workshop และเส้นทางการเรียนในวิทยาลัยหรือคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใต้ 5 กลุ่ม หลัก ได้แก่ Innovation, Social, Global, Creative และ Wellness ซึ่งสะท้อนความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเทรนด์อาชีพใหม่ในอนาคต โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา หลายคนได้สมัครลงทะเบียนเรียนทันที

ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช. และปวส. จากทั่วประเทศ ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและทำความรู้จักกับคณาจารย์ นักศึกษา ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนของ วิทยาลัยหรือคณะสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดย “ได้ทดลองสัมผัสบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจ” เพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและเลือกเส้นทางการศึกษาที่สอดคล้องกับอนาคตที่ต้องการอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยย้ำกับทุกคณะ และวิทยาลัยว่า อยากให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์แบบครบทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง การวางแผนอาชีพ การทำเวิร์กชอปค้นหาความถนัด ได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน และการรับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่พาทัวร์คณะและห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้สัมผัสนิทรรศการใหม่ ภายใต้ Potentialigence Center ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มองศักยภาพมนุษย์ออกไปไกลกว่า ‘เกรดเฉลี่ย’ และ ‘ทักษะวิชาการ’ เพื่อช่วยให้นักเรียนมองเห็นศักยภาพตัวเองได้ชัดเจนขึ้น


“เราต้องการให้นักเรียนได้ค้นพบตัวตนอย่างแท้จริง เห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และรู้ว่าศักยภาพของตัวเองสามารถเติบโตได้อย่างไรในอนาคต เราเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียน แต่คือการสร้างประสบการณ์และโอกาส ที่ทำให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน รูปแบบกิจกรรมแบบลงมือทำจริงนี้ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์เทคโนโลยี การทำงานร่วมกับทีม ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมทางอาชีพ ทำให้ผู้เรียนมั่นใจมากขึ้นในการเลือกคณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนว่า DPU กำลังเดินหน้าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง และสอดรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง”อธิการบดี DPU กล่าว และเพิ่มเติมว่า DPU ขอขอบคุณทุกโรงเรียน ครูผู้ดูแล ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจและร่วมสร้างประสบการณ์ดี ๆ ในงาน OPEN HOUSE 2025 

ทั้งนี้ DPU จะเดินหน้าพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาให้เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ พร้อมเดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งต่อไป

นางสาวศิรินภา มหาสิน และนางสาวนิศามณี อักษร นักศึกษาชั้น ปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
นางสาวศิรินภา มหาสิน และนางสาวนิศามณี อักษร นักศึกษาชั้น ปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ซึ่งได้ชักชวนกันมาร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ตั้งแต่วันแรก เปิดเผยว่า ตนทั้งสองคนติดตามข้อมูลคณะและวิชาที่เปิดสอนของ DPU ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เมื่อรู้ว่า DPU จัดกิจกรรมเปิดบ้านจึงชักชวนกันมาทันที เพราะมีรุ่นพี่ให้คำแนะนำว่าการเรียนการสอนที่ DPU เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการในตลาดแรงงานที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง DPU ด้วย โดยนางสาวศิรินภาระบุว่า จะกลับไปหารือกับผู้ปกครองอีกครั้ง ซึ่งหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนที่ CIBA DPU แล้วมากกว่า 70% ขณะที่นางสาวนิศามณี กล่าวว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE สนใจเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว แต่ค้นพบว่าตนเองชื่นชอบคณะนิเทศศาสตร์ด้วย หลังจากร่วมทำกิจกรรมกับพี่ ๆ จึงจะกลับไปทบทวนอีกครั้งว่าจะเลือกเรียนต่อคณะใดของ DPU


ด้าน นายนภดล เคนประทุม ประธานนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ในวันนี้มีน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในบูทต่าง ๆ โดยเฉพาะที่คณะของตนอย่างมากมาย ตนเชื่อว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ช่วยให้ ค้นพบเส้นทางที่ตนเองสนใจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม DPU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้วยคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาอย่างอบอุ่น สภาพแวดล้อมสีเขียว การเรียนการสอนที่ผสาน AI อย่างเข้มข้น พร้อมห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน สามารถรองรับการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ





DPU เนื้อหอม! เปิดบ้านคึกคัก! “OPEN HOUSE 2025” ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต ไร้ข้อจำกัด
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU)
นางสาวศิรินภา มหาสิน และนางสาวนิศามณี อักษร นักศึกษาชั้น ปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี
DPU เนื้อหอม! เปิดบ้านคึกคัก! “OPEN HOUSE 2025” ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต ไร้ข้อจำกัด
DPU เนื้อหอม! เปิดบ้านคึกคัก! “OPEN HOUSE 2025” ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต ไร้ข้อจำกัด
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น