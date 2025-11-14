DPU เนื้อหอม! เปิดบ้านคึกคัก! “OPEN HOUSE 2025” ปลุกศักยภาพ เปลี่ยนอนาคต ไร้ข้อจำกัด

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านจัด “DPU OPEN HOUSE 2025: UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง” ได้รับความสนใจจากนักเรียนที่มาค้นพบตัวเอง และอยากพัฒนาศักยภาพแบบรายบุคคล โดยได้ทดลองค้นหาศักยภาพผ่าน “ระบบนิเวศการเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวเอง” เวิร์กชอป 5 กลุ่มอาชีพยุคใหม่ พร้อมพบอาจารย์–รุ่นพี่พาทัวร์ห้องเรียนจริง
DPU จัดกิจกรรม “DPU OPEN HOUSE 2025: UNLOCK ตัวตน ค้นพบตัวจริง ปลุกศักยภาพ ค้นหาเส้นทางที่ใช่ วางแผนอนาคตที่เลือกได้เอง” ระหว่างวันที่ 13–15 พฤศจิกายน 2568 ภายในงาน น้อง ๆ จะได้ร่วมทดลองค้นหาศักยภาพและความถนัดของตนเองผ่านกิจกรรม Workshop และเส้นทางการเรียนในวิทยาลัยหรือคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ภายใต้ 5 กลุ่ม หลัก ได้แก่ Innovation, Social, Global, Creative และ Wellness ซึ่งสะท้อนความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้สอดคล้องกับเทรนด์อาชีพใหม่ในอนาคต โดยได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา หลายคนได้สมัครลงทะเบียนเรียนทันที
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย ปวช. และปวส. จากทั่วประเทศ ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศและทำความรู้จักกับคณาจารย์ นักศึกษา ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนของ วิทยาลัยหรือคณะสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดย “ได้ทดลองสัมผัสบรรยากาศจริงก่อนตัดสินใจ” เพื่อให้น้อง ๆ ได้ค้นพบศักยภาพของตนเองและเลือกเส้นทางการศึกษาที่สอดคล้องกับอนาคตที่ต้องการอย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยย้ำกับทุกคณะ และวิทยาลัยว่า อยากให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์แบบครบทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อมการเรียนรู้จริง การวางแผนอาชีพ การทำเวิร์กชอปค้นหาความถนัด ได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้สอน และการรับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่พาทัวร์คณะและห้องปฏิบัติการอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้สัมผัสนิทรรศการใหม่ ภายใต้ Potentialigence Center ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพ ที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่มองศักยภาพมนุษย์ออกไปไกลกว่า ‘เกรดเฉลี่ย’ และ ‘ทักษะวิชาการ’ เพื่อช่วยให้นักเรียนมองเห็นศักยภาพตัวเองได้ชัดเจนขึ้น
“เราต้องการให้นักเรียนได้ค้นพบตัวตนอย่างแท้จริง เห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน และรู้ว่าศักยภาพของตัวเองสามารถเติบโตได้อย่างไรในอนาคต เราเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่แค่ความรู้ในห้องเรียน แต่คือการสร้างประสบการณ์และโอกาส ที่ทำให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับโลกแห่งการทำงาน รูปแบบกิจกรรมแบบลงมือทำจริงนี้ ช่วยให้นักเรียนเข้าใจทักษะที่จำเป็นในอนาคต เช่น การคิดวิเคราะห์ การประยุกต์เทคโนโลยี การทำงานร่วมกับทีม ความคิดสร้างสรรค์ และความพร้อมทางอาชีพ ทำให้ผู้เรียนมั่นใจมากขึ้นในการเลือกคณะที่สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิต นับเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนว่า DPU กำลังเดินหน้าไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ผู้เรียนยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง และสอดรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง”อธิการบดี DPU กล่าว และเพิ่มเติมว่า DPU ขอขอบคุณทุกโรงเรียน ครูผู้ดูแล ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคนที่ให้ความสนใจและร่วมสร้างประสบการณ์ดี ๆ ในงาน OPEN HOUSE 2025
ทั้งนี้ DPU จะเดินหน้าพัฒนาระบบการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษาให้เติบโตและก้าวหน้าได้อย่างเต็มที่ พร้อมเดินหน้าสร้างพื้นที่แห่งโอกาสทางการศึกษาที่ดียิ่งต่อไป
นางสาวศิรินภา มหาสิน และนางสาวนิศามณี อักษร นักศึกษาชั้น ปวช.จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี ซึ่งได้ชักชวนกันมาร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE ตั้งแต่วันแรก เปิดเผยว่า ตนทั้งสองคนติดตามข้อมูลคณะและวิชาที่เปิดสอนของ DPU ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัยมาโดยตลอด เมื่อรู้ว่า DPU จัดกิจกรรมเปิดบ้านจึงชักชวนกันมาทันที เพราะมีรุ่นพี่ให้คำแนะนำว่าการเรียนการสอนที่ DPU เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการในตลาดแรงงานที่เป็นพาร์ตเนอร์กับทาง DPU ด้วย โดยนางสาวศิรินภาระบุว่า จะกลับไปหารือกับผู้ปกครองอีกครั้ง ซึ่งหลังเข้าร่วมกิจกรรมมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียนที่ CIBA DPU แล้วมากกว่า 70% ขณะที่นางสาวนิศามณี กล่าวว่า ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE สนใจเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว แต่ค้นพบว่าตนเองชื่นชอบคณะนิเทศศาสตร์ด้วย หลังจากร่วมทำกิจกรรมกับพี่ ๆ จึงจะกลับไปทบทวนอีกครั้งว่าจะเลือกเรียนต่อคณะใดของ DPU
ด้าน นายนภดล เคนประทุม ประธานนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ในวันนี้มีน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมในบูทต่าง ๆ โดยเฉพาะที่คณะของตนอย่างมากมาย ตนเชื่อว่าน้อง ๆ จะได้รับทั้งความรู้ และประสบการณ์ที่มีคุณค่า ช่วยให้ ค้นพบเส้นทางที่ตนเองสนใจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม DPU เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่โดดเด่นด้วยคณาจารย์ที่ดูแลนักศึกษาอย่างอบอุ่น สภาพแวดล้อมสีเขียว การเรียนการสอนที่ผสาน AI อย่างเข้มข้น พร้อมห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ทันสมัยครบครัน สามารถรองรับการเรียนรู้ของนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ