DPU ผงาดคว้าแชมป์ “มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ของไทย” ด้านการส่งเสริมงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8) จากการจัดอันดับโลก THE Impact Rankings 2025

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ตอกย้ำความเป็นผู้นำสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจและความยั่งยืน สร้างความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ด้วยการได้รับการจัดอันดับให้เป็น มหาวิทยาลัยเอกชนอันดับ 1 ของประเทศไทย ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 8 (SDG 8: Decent Work and Economic Growth) จากผลการจัดอันดับ Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2025 ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่วัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs)
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ DPU ซึ่งนำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ในการผลิตบัณฑิตคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน ด้วยการพัฒนาศักยภาพผ่านศาสตร์ Potentialigence การส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ และการสร้างระบบนิเวศการจ้างงานที่เป็นธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดเผยถึงเบื้องหลังความสำเร็จและทิศทางของมหาวิทยาลัยว่า
“การที่ DPU ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชนของไทย สำหรับ SDG 8 เรื่อง 'งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ' ถือเป็นเครื่องยืนยันที่สำคัญว่าหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนของเราเดินมาถูกทาง”
“SDG 8 (Decent Work and Economic Growth) ไม่ได้หมายถึงแค่การทำให้เศรษฐกิจโตขึ้นเท่านั้น แต่หัวใจสำคัญคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจ้างงานที่มีคุณภาพ การให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม และการสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่"
"DPU ในฐานะมหาวิทยาลัยที่เน้นเรื่องธุรกิจ เราจึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อการติดอาวุธทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ให้กับนักศึกษา อีกทั้งเรายังมีการดำเนินงานเรื่อง CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ที่เข้มแข็ง ทุกหลักสูตรของเรามีการเชื่อมโยงในการทำงานจริงกับสถานประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตที่พร้อมทำงานทันที มีทักษะตรงตามตลาดงาน ทำให้มั่นใจว่าบัณฑิตของเราทุกคนที่จบออกไปจะไม่ใช่แค่คนหางาน แต่เป็นคนที่สามารถ 'สร้างงาน' และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้จริง"
นอกจากความโดดเด่นใน SDG 8 แล้ว ผศ.ดร.ศิริเดชยังได้ขยายความถึงยุทธศาสตร์ความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมว่า
"นอกเหนือจากเป้าหมายที่ 8 แล้ว DPU ยังได้วาง Road Map ในการขับเคลื่อนความยั่งยืนโดยโฟกัสในอีก 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่
•SDG 11 (Sustainable Cities and Communities): การมีส่วนร่วมสร้างเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน ผ่านการจัดการพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยให้เป็น Green Campus และเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
•SDG 12 (Responsible Consumption and Production): การปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องการผลิตและการบริโภคที่รับผิดชอบ ลดขยะ และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
•SDG 17 (Partnerships for the Goals): การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพราะความยั่งยืนไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงลำพัง
การเชื่อมโยง SDG 8, 11, 12 และ 17 เข้าด้วยกัน คือการสร้าง Ecosystem ที่สมบูรณ์ เราไม่ได้มุ่งผลิตแค่คนเก่งธุรกิจ แต่เรากำลังสร้าง 'พลเมืองคุณภาพ' ที่พร้อมจะเติบโตไปพร้อมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"
จากผลการจัดอันดับครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยสู่สากล พร้อมเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน