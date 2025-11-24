xs
xsm
sm
md
lg

คณะการท่องเที่ยวฯ DPU เสิร์ฟความรู้คู่ประสบการณ์ ปูทางเชฟรุ่นใหม่ก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารอย่างมืออาชีพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านต้อนรับเชฟชื่อดัง สัมผัสมื้ออร่อยสุดสร้างสรรค์จากนักศึกษาปี 4 พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจ มุมมองการจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของคณะฯ การเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพสู่เป้าหมายเชฟมืออาชีพและผู้บริหารธุรกิจร้านอาหาร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร การโรงแรม และการท่องเที่ยวไทย

อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล
อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล รองคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการบริการในรูปแบบของพรีเมียม เซอร์วิส หรือ ไพรเวท พรีเมียม เซอร์วิส ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด


ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความรู้ในด้านการบริหารงานโรงแรม การบริหารธุรกิจร้านอาหาร และการเป็นเชฟมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านนี้เมื่อจบการศึกษา


เปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ ‘จากห้องเรียนสู่ครัวจริง’

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา เป็นการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติในครัวจริง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพ ‘เชฟ’ หรือ ผู้บริหารร้านอาหารชั้นนำ พร้อมมอบหมายโจทย์กับทางนักศึกษาปี 4 และ ปี 3 ร่วมกันพัฒนาร้านอาหารที่ครบวงจร ตั้งแต่คิดเมนู บริหารจัดการต้นทุน ไปจนถึงการให้บริการเสิร์ฟอาหาร โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เชฟเอียน-พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (Chef Ian Kittichai) เชฟชื่อดังผู้มากประสบการณ์ และยังเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่ติดอันดับร้านที่ดีที่สุดในโลก มาร่วมให้คำแนะนำและมอบคะแนนให้นักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้


ผนึกความร่วมมือพันธมิตร สานต่อแรงบันดาลใจสู่ธุรกิจ

อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ กล่าวว่า การทำข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ House of Emily แบรนด์หมี่ไก่ฉีกชื่อดัง ไปจนถึงการดึงเชฟที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์เข้ามาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ และเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของคณะฯ ในการสร้างการรับรู้สู่ภายนอก พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับนักศึกษาได้เข้าใจในเส้นทางสายอาชีพ และมองเห็นภาพตัวเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าต้องการอยู่ในจุดไหนของอุตสาหกรรม และรู้ว่ามีทักษะอะไรบ้างที่ตัวเองต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งนักศึกษาไปแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ล่าสุด นายธีรพล กาญจนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2025 ซึ่งจัดโดย Real California Milk Thailand ด้วยเมนูสร้างสรรค์อย่าง “พิซซ่าแกงคั่วปูใบชะพลู” โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย หรือ เชฟเอียน
สั่งสมประสบการณ์ สร้างแต้มต่อความสำเร็จ

นายพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย หรือ เชฟเอียน กล่าวว่า โลกการทำงานและการเรียนแตกต่างกัน ดังนั้น การประสบความสำเร็จในอาชีพ คือ การฝึกงานหรือสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานให้ได้มากที่สุด ทั้งการเป็นเชฟ และการเรียนรู้ระบบการทำงานครัว และ เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร

ที่ผ่านมาจะให้เวลากับการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับน้อง ๆ ที่มีความสนใจอยากทำงานในสายงานนี้ว่าสถานการณ์จริงในเวลาทำงานต้องรับมือกับอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ลองผิดถูก แต่ชี้แนะทางลัดที่จะทำให้เติบโตในสายงานนี้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่น ได้เปิดร้านต้อนรับนักศึกษาจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ที่เดินทางไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์งานครัวต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ธุรกิจร้านอาหารที่กว้างขึ้นกว่าเดิม

นายธีรภัทร หนักแน่น นักศึกษาปี 4 สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร
ด้าน นายธีรภัทร หนักแน่น นักศึกษาปี 4 สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า มีหน้าที่รับผิดชอบดูภาพรวมของกิจกรรม ที่เป็นโปรเจกต์ก่อนจบการศึกษา โดยมีเพื่อนปี 4 และน้องปี 3 ร่วมทำกิจกรรม ประโยชน์ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรมจะได้รับมากกว่าการเรียนในห้องเรียน คือ ทักษะการจัดการภัตตาคาร ตั้งแต่การคิดเมนู การบริหารต้นทุน การจัดโต๊ะอาหาร ไปจนถึงบริหารการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า ทำให้เรามีประสบการณ์ก่อนออกไปสู่โลกของการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) "เปิดโลกการเรียนรู้" ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานจริงตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมจุดประกายคนรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพการเป็นเชฟมืออาชีพและผู้ประกอบการร้านอาหารยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ 

คณะการท่องเที่ยวฯ DPU เสิร์ฟความรู้คู่ประสบการณ์ ปูทางเชฟรุ่นใหม่ก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารอย่างมืออาชีพ
อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล
นายพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย หรือ เชฟเอียน
นายธีรภัทร หนักแน่น นักศึกษาปี 4 สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร
คณะการท่องเที่ยวฯ DPU เสิร์ฟความรู้คู่ประสบการณ์ ปูทางเชฟรุ่นใหม่ก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารอย่างมืออาชีพ
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น