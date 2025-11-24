คณะการท่องเที่ยวฯ DPU เสิร์ฟความรู้คู่ประสบการณ์ ปูทางเชฟรุ่นใหม่ก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารอย่างมืออาชีพ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) เปิดบ้านต้อนรับเชฟชื่อดัง สัมผัสมื้ออร่อยสุดสร้างสรรค์จากนักศึกษาปี 4 พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจ มุมมองการจัดการร้านอาหารอย่างมืออาชีพ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ของคณะฯ การเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพสู่เป้าหมายเชฟมืออาชีพและผู้บริหารธุรกิจร้านอาหาร เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหาร การโรงแรม และการท่องเที่ยวไทย
อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล รองคณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมของประเทศไทยยังมีแนวโน้มเติบโตในอนาคต โดยเฉพาะการบริการในรูปแบบของพรีเมียม เซอร์วิส หรือ ไพรเวท พรีเมียม เซอร์วิส ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด
ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพ ทักษะและความรู้ในด้านการบริหารงานโรงแรม การบริหารธุรกิจร้านอาหาร และการเป็นเชฟมืออาชีพ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งทางคณะฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้แก่นักศึกษา ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษาในการเข้าสู่อุตสาหกรรมด้านนี้เมื่อจบการศึกษา
เปิดโลกการเรียนรู้ยุคใหม่ ‘จากห้องเรียนสู่ครัวจริง’
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา เป็นการนำความรู้จากห้องเรียนสู่การปฏิบัติในครัวจริง เพื่อเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพ ‘เชฟ’ หรือ ผู้บริหารร้านอาหารชั้นนำ พร้อมมอบหมายโจทย์กับทางนักศึกษาปี 4 และ ปี 3 ร่วมกันพัฒนาร้านอาหารที่ครบวงจร ตั้งแต่คิดเมนู บริหารจัดการต้นทุน ไปจนถึงการให้บริการเสิร์ฟอาหาร โดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ เชฟเอียน-พงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย (Chef Ian Kittichai) เชฟชื่อดังผู้มากประสบการณ์ และยังเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่ติดอันดับร้านที่ดีที่สุดในโลก มาร่วมให้คำแนะนำและมอบคะแนนให้นักศึกษาที่ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้
ผนึกความร่วมมือพันธมิตร สานต่อแรงบันดาลใจสู่ธุรกิจ
อาจารย์ทิพย์อาภรณ์ กล่าวว่า การทำข้อตกลงความร่วมมือกับพันธมิตร อาทิ House of Emily แบรนด์หมี่ไก่ฉีกชื่อดัง ไปจนถึงการดึงเชฟที่มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์เข้ามาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจ และเป็นการตอกย้ำถึงบทบาทของคณะฯ ในการสร้างการรับรู้สู่ภายนอก พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับนักศึกษาได้เข้าใจในเส้นทางสายอาชีพ และมองเห็นภาพตัวเองที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าต้องการอยู่ในจุดไหนของอุตสาหกรรม และรู้ว่ามีทักษะอะไรบ้างที่ตัวเองต้องพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการส่งนักศึกษาไปแข่งขันในเวทีต่าง ๆ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ ล่าสุด นายธีรพล กาญจนะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากเวทีการแข่งขัน Real California Pizza Battle 2025 ซึ่งจัดโดย Real California Milk Thailand ด้วยเมนูสร้างสรรค์อย่าง “พิซซ่าแกงคั่วปูใบชะพลู” โดยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ที่มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
สั่งสมประสบการณ์ สร้างแต้มต่อความสำเร็จ
นายพงษ์ธวัช เฉลิมกิตติชัย หรือ เชฟเอียน กล่าวว่า โลกการทำงานและการเรียนแตกต่างกัน ดังนั้น การประสบความสำเร็จในอาชีพ คือ การฝึกงานหรือสั่งสมประสบการณ์จากการทำงานให้ได้มากที่สุด ทั้งการเป็นเชฟ และการเรียนรู้ระบบการทำงานครัว และ เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร
ที่ผ่านมาจะให้เวลากับการถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความรู้กับน้อง ๆ ที่มีความสนใจอยากทำงานในสายงานนี้ว่าสถานการณ์จริงในเวลาทำงานต้องรับมือกับอะไรบ้าง เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ลองผิดถูก แต่ชี้แนะทางลัดที่จะทำให้เติบโตในสายงานนี้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม อย่างเช่น ได้เปิดร้านต้อนรับนักศึกษาจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU ที่เดินทางไปเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์งานครัวต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์และการเรียนรู้ธุรกิจร้านอาหารที่กว้างขึ้นกว่าเดิม
ด้าน นายธีรภัทร หนักแน่น นักศึกษาปี 4 สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า มีหน้าที่รับผิดชอบดูภาพรวมของกิจกรรม ที่เป็นโปรเจกต์ก่อนจบการศึกษา โดยมีเพื่อนปี 4 และน้องปี 3 ร่วมทำกิจกรรม ประโยชน์ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรมจะได้รับมากกว่าการเรียนในห้องเรียน คือ ทักษะการจัดการภัตตาคาร ตั้งแต่การคิดเมนู การบริหารต้นทุน การจัดโต๊ะอาหาร ไปจนถึงบริหารการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า ทำให้เรามีประสบการณ์ก่อนออกไปสู่โลกของการทำงานจริง
หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) "เปิดโลกการเรียนรู้" ให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการทำงานจริงตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย พร้อมจุดประกายคนรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพการเป็นเชฟมืออาชีพและผู้ประกอบการร้านอาหารยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ