ปืนไฟฟ้าเอาไม่อยู่!ตร.พิษณุโลก ต้องยิงขาสยับหนุ่มเมาคลั่งลากมีดไล่ฟันชาวบ้านจนผวาทั้งเมือง

พิษณุโลก - หนุ่มหึงหวง-ระแวงเมียมีชายอื่น ดื่มเหล้าแต่เช้าเมาคลั่งถือมีดไล่ฟันชาวบ้านกลางเมืองพิษณุโลก จนชาวบ้านผวากันทั่ว แจ้ง ตร.กล่อมไม่เป็นผล-ปืนไฟฟ้าเอาไม่อยู่ สุดท้ายต้องชักปืนจริงยิงต้นขาจนสิ้นฤทธิ์
วันนี้ (6 ม.ค.69) ร.ต.อ.แหลมทอง มูลทากรม รอง.สวป.สภ.เมืองพิษณุโลก รับแจ้งว่ามีบุคคลคุ้มคลั่งใช้อาวุธมีดไล่ฟันชาวบ้านภายในซอยบรมไตรโลกนาถ 45 ตัวเมืองพิษณุโลก เมื่อเวลา 15.45 น.ที่ผ่านมา จึงนำกำลังสายตรวจรถจักรยานยนต์กว่า 10 นายควบคุมสถานการณ์
ที่เกิดเหตุ พบชายสวมเสื้อฟุตบอลสีขาวดำ กางเกงขาสั้นสีดำ มีอาการมึนเมา ยืนแกว่งมีดส่งเสียงโวยวาย ทราบชื่อต่อมาคือ นายสินชัย อายุ 48 ปี อยู่บ้านย่านถนนบรมไตรโลกนาถ 2 ต.ในเมือง เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาให้วางอาวุธ แต่ผู้ก่อเหตุยังคงคลั่งและพยายามใช้อาวุธมีดทำร้ายเจ้าหน้าที่
ตำรวจจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนไฟฟ้ายิงเพื่อระงับเหตุ แต่ไม่สามารถทำให้นายสินชัยหยุดการกระทำได้ ผู้ก่อเหตุยังคงพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนจริงยิงเข้าบริเวณต้นขา 1 นัด ทำให้นายสินชัยได้รับบาดเจ็บและสามารถควบคุมตัวได้
ผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่า ระหว่างตนกำลังซักผ้าตู้หยอดเหรียญข้างบ้าน นายสินชัยได้ทำลายข้าวของภายในบ้าน ทุบจานและโต๊ะจนเสียหาย ก่อนถือมีดออกมาหน้าบ้านที่ตนกำลังซักผ้าอยู่ ซึ่งมีเจ้าของร้านเป็นผู้สูงอายุร้องขอความช่วยเหลือด้วยความหวาดกลัว ตนจึงโทรแจ้งตำรวจ และเรียกเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนอีก 5 คน ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุได้ถามว่าพวกตนเป็นเด็กช่างหรือไม่ ก่อนจะวิ่งเข้ามาจะทำร้าย จนกระทั่งเจ้าหน้าที่มาถึงและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้
พ.ต.อ.วัชรพงษ์ สิทธิรุ่งโรจน์ ผกก.สภ.เมืองพิษณุโลก ถามภรรยาผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่า นายสินชัยมีปากเสียงกับภรรยาตั้งแต่ช่วงเช้า เกิดอาการหึงหวงระแวงว่าภรรยามีชายอื่น จากนั้นได้นั่งดื่มสุราบริเวณหน้าบ้านตลอดทั้งวัน ก่อนจะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง สาเหตุหลักมาจากปัญหาหึงหวง ประกอบกับอาการมึนเมาจากสุรา และอาจมีสารเสพติดในร่างกาย ทำให้ปืนไฟฟ้าไม่สามารถระงับเหตุได้
เบื้องต้นกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน ได้นำตัวนายสินชัยส่งโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อทำการรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวอย่างใกล้ชิด