“โปร AP ช่วยแบก” อยู่ฟรี หรือ รับดบ.0% นาน 1 ปี ของแถมเพียบ ส่งท้ายปีให้แฮปปี้จนตัวลอย

เอพี ไทยแลนด์ ส่งท้ายปี “โปร AP ช่วยแบก” พร้อมแบกรับทุกข้อเสนอ รับจบทุกดีลก่อนสิ้นปี ให้แฮปปี้จนตัวลอย โปร บ้านเดี่ยวเอพี อยู่ฟรีนานสูงสุด 3 ปี* หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 1 ปี ทาวน์โฮมและบ้านแฝด เอพี ช่วยลดภาระให้คุณ 3 ปี ไม่ต้องผ่อน คอนโด อยู่ฟรีนานสูงสุด 2 ปี พร้อมฟรีค่าส่วนกลาง และของแถมรวมมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท
นายกิตติเชษฐ์ สถิตย์นพชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์การตลาดองค์กรและดิจิตอล บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เปิดเผยว่า “แคมเปญส่งท้ายปี ‘โปร AP ช่วยแบก’ นี้ เกิดขึ้นจากความเข้าใจในทุกมิติของการเริ่มต้นชีวิตที่ดีของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ทั้งในมิติคุณภาพการอยู่อาศัย การบริหารจัดการการเงินอย่างยืดหยุ่น และความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ในการมีบ้านในฝันหลังใหม่ (The Unspoken Needs) ที่เอพีพร้อมจะตอบโจทย์และเติมเต็มให้เป็นจริง ซึ่งโปร AP ช่วยแบกนี้จึงรวบรวมทุกดีลเด็ดและทุกข้อเสนอแบบจัดเต็มเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับประสบการณ์การซื้อบ้านหลังใหม่ในเครือเอพี ให้ง่ายขึ้น เบาสบายขึ้น สนุกขึ้น และคุ้มค่ากว่าที่เคย ทุกข้อเสนอของ ‘โปร AP ช่วยแบก’ มอบทางเลือกที่ดีที่สุดและความยืดหยุ่นสูงสุด เพื่อให้การ ‘เริ่มต้นชีวิตดีๆ’ ในที่อยู่อาศัยคุณภาพเป็นเรื่องจริงได้สำหรับทุกครอบครัว” โดยรายละเอียดแคมเปญโปร AP ช่วยแบก มีดังนี้
บ้านเดี่ยวเอพี โครงการคุณภาพจากแบรนด์ THE CITY – CENTRO - MODEN ราคาเริ่ม 4 - 50 ล้านบาท กับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบกระหน่ำมีให้เลือกรับตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น “โปรเพิ่มเพิ่มเพิ่ม ‘รับเพิ่ม 3 ต่อ’” ต่อที่ 1 บ้านเดี่ยว THE CITY รับส่วนลดสูงสุด 10 ล้านบาท*, โครงการ CENTRO ฟรีส่วนกลางสูงสุด 10 ปี* โครงการ MODEN รับฟรีเฟอร์นิเจอร์มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท* ต่อที่ 2 รับเพิ่ม ทองคำมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท* ต่อที่ 3 ทุกหลัง ลุ้นรับทองคำรวมมูลค่ากว่า 3 ล้านบาท* (สิทธิ์ลุ้นทองคำจะแตกต่างตามเดือนที่จองและโอน สิ้นสุดธันวาคม 2568) หรือ “โปรอยู่ฟรีสูงสุด 3 ปี ที่จะตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เพราะให้อยู่ฟรี และได้ดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 1 ปี ผ่อนต่ำล้านละ 900 บาทต่อเดือน* สิทธิประโยชน์นี้มีให้ถึง 16 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
สำหรับทาวน์โฮมและบ้านแฝด ราคา 1.45 - 16 ล้านบาท เอพีจัดดีลลดภาระการผ่อนให้อยู่ได้แบบสบายๆ แบบไม่ต้องผ่อนนานสูงสุด 3 ปี* พร้อมราคาพิเศษแบบจุกๆ ถึง 37 โครงการ อาทิ บ้านกลางเมือง THE EDITION บางนา 2 ราคาพิเศษ 9.68 ล้านบาท* จากปกติ 13.9 ล้านบาท, บ้านกลางเมือง ลาดพร้าว 101-สเตชั่น ราคาพิเศษ 5.99 ล้านบาท* จากปกติ 8.29 ล้านบาท, GRANDE PLENO รามอินทรา-บางชันสเตชั่น ราคาพิเศษ 5.55 ล้านบาท* จากปกติ 6.49 ล้านบาท, PLENO เพชรเกษม 91 ราคาพิเศษ 2.45 ล้านบาท* จากปกติ 3.39 ล้านบาท และ PLENO TOWN ปิ่นเกล้า-กาญจนา ราคาพิเศษ 1.99 ล้านบาท* จากปกติ 2.69 ล้านบาท ดีลพิเศษนี้ มีให้ถึง 16 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
คอนโดพร้อมอยู่ของเอพี ราคาตั้งแต่ 1.69 - 7.99 ล้านบาท กับข้อเสนอสุดพิเศษ อยู่ฟรีสูงสุด 2 ปี* และฟรีค่าส่วนกลางสูงสุด 5 ปี พร้อมจัดเต็มของแถมรวมมูลค่าสูงสุด 500,000 บาท* ช่วยแบกภาระอันหนักอึ้ง ให้ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีแบบไร้กังวล ครอบคลุมค่าใช้จ่ายวันโอน ค่าส่วนกลาง แพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุด ให้ได้เลือกเริ่มชีวิตดีๆ ที่หลากหลายโครงการคุณภาพของเอพีในแบบของตน อาทิ GOOD DAY สุขุมวิท 93 (พร้อมอยู่ต้นปี 2569), ASPIRE สุขุมวิท-พระราม 4, LIFE พหลฯ-ลาดพร้าว, RHYTHM เอกมัย เอสเตท และ THE ADDRESS สยาม-ราชเทวี รับข้อเสนอพิเศษนี้ได้ ถึง 16 ธันวาคม 2568 เท่านั้น
เอพี ไทยแลนด์ชวนปิดปีแบบปังๆ ด้วยความคุ้มค่าแบบไร้กังวล อยู่ฟรีนานสูงสุด 3 ปี* กับ “โปร AP ช่วยแบก” บนความเข้าใจชีวิตและภาระของผู้บริโภคปัจจุบันนี้อย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกครอบครัวได้ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยที่สุดของ Living Quality ในแบบคุณ
ผู้สนใจสามารถเยี่ยมชมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ Sales Gallery บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม AP ทุกทำเลทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://apthai.ly/pro-ap-chuai-baek