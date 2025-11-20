สยอง! น้องชายป่วยจิตคลั่ง คว้าอีโต้ฟันแขนพี่สาวขาด

อุดรธานี-สยองตั้งแต่เช้ามืด! น้องชายคลั่งยา–ป่วยจิต คว้าอีโต้ฟันพี่สาวแขนขาด ตำรวจปิดล้อมเจรจานาน ก่อนใช้ปืนไฟฟ้าสยบคลั่ง พร้อมตั้งข้อหาพยายามฆ่า เจ้าตัวอ้างมีสติดี อ้างเหตุผล พี่สาวไม่ยอมทำงาน ทั้งเปิดประตูบ้านไว้ กลัวคนเข้ามาฆ่า
วันนี้ (20 พ.ย.) เกิดเหตุสะเทือนขวัญภายในบ้านโนนคาม ต.เชียงพิน อ.เมือง จ.อุดรธานี เมื่อน้องชายซึ่งอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งจากสุรา–ยาเสพติด และมีประวัติป่วยทางจิต ใช้อาวุธมีดอีโต้ฟันพี่สาวจนแขนซ้ายขาด บาดเจ็บสาหัส ผู้ก่อเหตุคือนายสินสมุทร อุตมา หรือ “เปิ้ล” อายุ 48 ปี ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่มีโรคทางจิตเวช ผู้บาดเจ็บคือนางแหม่ม โคตรเจริญ อายุ 60 ปี ถูกฟันที่ข้อมือซ้ายจนขาด กู้ชีพเร่งนำส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี อาการปลอดภัยแล้ว
หลังก่อเหตุ นายสินสมุทรหลบเข้าห้อง ก่อนปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านพร้อมมีดอีโต้ ทำให้ชาวบ้านแตกตื่น เจ้าหน้าที่ตำรวจงานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองอุดรธานี พร้อมฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนเข้าล้อมพื้นที่ และเปิดการเจรจาอย่างระมัดระวัง เวลา 08.20 น. สถานการณ์ยังตึงเครียด ตำรวจตรึงกำลังรอบบ้าน พยายามเกลี้ยกล่อมให้นายสินสมุทรลงมาเพื่อมอบตัว จนกระทั่ง เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้ปืนไฟฟ้ายิงสยบผู้ก่อเหตุ ก่อนปีนขึ้นไปควบคุมตัวลงมาจากหลังคา
พ.ต.อ.พัฒนวงศ์ จันทร์พล ผู้กำกับการ สภ.เมืองอุดรธานี กล่าวว่าหลังรับแจ้งเหตุจากผู้นำชุมชน ตำรวจได้ประสานกำลังเข้าตรวจสอบทันที พบว่าผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิตเวช ซึ่งญาติยืนยันว่าเป็นกรรมพันธุ์ และคาดว่าอาจมีการดื่มสุรามาก่อนเกิดเหตุ ต้องรอผลตรวจทางการแพทย์อีกครั้ง จากการตรวจบาดแผล พบว่าผู้ก่อเหตุฟันเข้าที่ใบหน้าและแขนของพี่สาวหลายครั้ง คาดว่าผู้บาดเจ็บพยายามยกแขนขึ้นป้องกันตัว จึงถูกฟันจนแขนขาด เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
ด้านผู้ก่อเหตุให้การรับสารภาพว่า ขณะลงมือมีสติ พร้อมกล่าว พุทโธ ตลอดเวลา อ้างว่าพี่สาว ไม่ยอมเดิน ไม่ยอมทำงาน และเปิดประตูบ้านไว้ ทำให้คนเข้ามาฆ่าได้ รวมถึงอ้างว่ามีเด็กผู้ชายในหมู่บ้านและคนอื่น ๆ จะมาทำร้าย จึงต้องต่อสู้ ยืนยันว่าไม่ได้คิดไปเอง
ด้านนางสมบูรณ์ แซ่ตั้ง อายุ 81 ปี แม่ของผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บ กล่าวว่าลูกชายมีอาการอาละวาดหลายครั้ง และมักควบคุมตัวเองไม่ได้ ครั้งนี้รุนแรงที่สุด ทั้งที่ปกติเมื่ออาการสงบจะเป็นคนดี ช่วยงานบ้าน อาการทางจิตน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ เพราะบิดาก็เคยป่วยเช่นกัน