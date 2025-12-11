อดีตเมียยิงอดีตสามีหลังทะลุ-หวั่นถูกทำร้าย ส่งรักษารพ. ตร.เร่งตรวจพยานหลักฐานให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

พระนครศรีอยุธยา - เกิดเหตุยิงภายในบ้านพัก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อเช้าวันที่ 11 ธ.ค. 2568 ผู้บาดเจ็บเป็นอดีตสามี ถูกยิงเข้าหลังทะลุหน้าอก 1 นัด อาการสาหัส เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอดีตภรรยาไว้สอบสวน ผู้เกี่ยวข้องให้การต่างฝ่ายต่างอ้างเหตุป้องกันตัว ตร.เร่งตรวจสอบกล้อง-วัตถุพยานเพื่อให้ความเป็นธรรม
วันนี้ ( 11 ธ.ค.) ร.ต.อ.ถาวร แสงใสย์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางปะอิน ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงภายในบ้านพัก หมู่ 6 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จึงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน และหน่วยกู้ภัยรุดไปตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย ทราบชื่อภายหลังว่า นายกานต์ (สงวนนามสกุล) อายุ 47 ปี นอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่หน้ารั้วบ้าน เจ้าหน้าที่กู้ชีพปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยแพทย์ระบุว่าถูกยิงเข้าที่ด้านหลังทะลุหน้าอก 1 นัด อาการค่อนข้างรุนแรง
ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเป็น น.ส.สุปราณี (สงวนนามสกุล) อายุ 51 ปี เจ้าของบ้าน ซึ่งมอบกุญแจบ้านให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดประตูเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ จากการตรวจสถานที่พบอาวุธปืน ขนาด .38 บรรจุกระสุน 5 นัด ถูกยิงออกแล้ว 2 นัด รวมทั้งมีดและภาพจากกล้องวงจรปิด เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพและเก็บหลักฐานไว้ตรวจสอบ
จากคำให้การของผู้บาดเจ็บ ระบุว่าเจ้าตัวปีนเข้าไปในบ้านเพื่อเอาของหลังจากมีการทะเลาะกันเมื่อคืนก่อน ซึ่งขณะนั้นมีการปีนงัดเครื่องมือและมีการยื้อแย่ง จนถูกยิงจากภายในบ้าน ขณะที่ผู้ก่อเหตุให้การว่า ผู้ตนนอนอยู่ในบ้านและถูกอดีตสามีปีนเข้ามาทุบประตู-ท้าทาย พร้อมถือมีดเข้ามาใกล้ ด้าน น.ส.สุปราณี อ้างว่าเกรงว่าจะถูกทำร้ายและยิงป้องกันตัว โดยกล่าวว่ามีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ก่อนหน้านี้มีการแจ้งความและขอให้ฝ่ายชายออกจากบ้านจนมีการแยกทางและหย่ากันเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.พิภพ นาพุทรา ผกก.สภ.บางปะอิน เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ตรวจสอบเบื้องต้นและนำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวน พร้อมประสานกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอาวุธปืน-มีด และเรียกภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อเปรียบเทียบพยานหลักฐาน เชื่อว่ากรณีนี้มีประวัติการขัดแย้งระหว่างอดีตสามีภรรยามาก่อน แต่ในชั้นคดีต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายและรอการตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า จะพิจารณาในรายละเอียดข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ คำให้การของทั้งสองฝ่าย รวมถึงพยานบุคคลและภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป