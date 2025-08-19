ยิงปืนไฟฟ้าสยบผัวคลั่งยกเสาปูนทุบเมียดับ เผยติดยาเสพติดทำร้ายเมียประจำ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา-ผัวคลั่งยาบ้า ใช้เสาปูนทุบหัวเมียดับก่อนหลบหนี เพื่อนบ้าน เผย ผู้ก่อเหตุอารมณ์รุนแรง
เสพติดประจำ คุ้มคลั่งมักทำร้ายพ่อแม่และผู้ตาย อย่างไรก็ตามล่าสุดตำรวจสามารถควบคุมตัวได้แล้วโดยยิงด้วยปืนไฟฟ้าเข้าที่ลำตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุสะเทือนขวัญ กรณีนายวรชาติ จริยปพร อายุ 37 ปี อยู่บ้านเลขที่ 444/47 หมู่ 3 ต.มะเริง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ก่อเหตุใช้แท่งเสาปูนทุบตี นางสาวสุชาวนันท์ สิมุฒิ ซึ่งเป็นภรรยา จนเสียชีวิต ที่ ริมถนนข้างกำแพงศูนย์การศึกษาหนองระเวียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา เมื่อช่วงเวลาก่อน 14.00 น.วันนี้ (19 ส.ค.) หลังก่อเหตุ นายวรชาติ ได้หลบหนีไปที่บ้านพักไม่ยอมมอบตัว
จนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มะเริง ต้องสนธิกำลังชุดสืบฯ ตำรวจภูธรภาค 3 และชุดสืบ ตำรวจภูธรจังหวัดฯ กับเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอ ช่วยกันเกลี้ยกล่อมแต่ไม่สำเร็จ เพราะนายวรชาติ เหมือนยังอยู่ในอาการเมายาเสพติด เจ้าหน้าที่ฯ ใช้กระสุนยางยิงใส่เพื่อเข้าควบคุมตัว แต่นายวรชาติ ตัวใหญ่ จึงควบคุมตัวไม่ได้ จนต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงเข้าที่ลำตัว จึงสามารถควบคุมตัวได้สำเร็จ ก่อนจะส่งตัวไปรักษาที่ รพ.มหาราชนครราชสีมา และควบคุมตัวไปสอบปากคำ ที่ สภ.มะเริง เพื่อดำเนินคดี ตามที่เสนอข่าวแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด ผู้สื่อข่าวได้สอบถาม นางณิชาภัทร กันสารี เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า “ ตนกับครอบครัวนี้สนิทกัน โดยภรรยาของผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตไปนั้น มักจะมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับตนเป็นประจำ เนื่องจากนายวรชาติ ผู้ก่อเหตุ เป็นคนอารมณ์รุนแรงและมีปัญหาเรื่องยาเสพติดอยู่เป็นประจำ พอเวลาคุ้มคลั่งขึ้นมา ก็มักจะทำร้ายพ่อแม่ และผู้ตาย ซึ่งผู้ตายได้หนีออกจากบ้านไปแล้วหลายรอบ
จนกระทั่งครั้งสุดท้ายที่กลับมาหาตัวผู้ก่อเหตุ แต่ก็มาทะเลาะมีปากเสียงทุบตีกันอีกจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตดังกล่าว ซึ่งสาเหตุที่ทะเลาะกัน จะเป็นเรื่องที่นายวรชาติ เสพยาบ้าทุกวัน จะหายออกจากบ้านไปช่วงเช้ามืดประมาณ ตี 5 ไม่นานก็จะกลับเข้ามาบ้าน ซึ่งตนจะสังเกตเห็นทุกวันเพราะต้องเปิดร้านขายของแต่เช้า
เมื่อมาทราบว่า ทุบตีภรรยาจนถึงขั้นลงมือฆ่าให้ตายแบบนี้ รู้สึกตกใจอย่างมาก เพราะเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน และฝ่ายหญิงก็มาปรึกษาปัญหาด้วยบ่อยๆ ก็รู้สึกเป็นห่วง ผู้ตายเคยหลบหนีไปหลายครั้ง แต่ก็กลับมาอีกเพราะห่วงลูกๆ จนมาเกิดเหตุสลดดังกล่าว .