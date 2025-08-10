เขมรอ้างไทยยิงกระสุนยางใส่กว่า 100 นัดที่ปราสาทตาเมือนธม คืนที่ผ่านมา แต่ไม่ได้ตอบโต้

ทหารกัมพูชาบอกกับคณะผู้ช่วยทูตทหาร 9 ประเทศ อ้างทหารไทยยิงกระสุนยางใส่มากกว่า 100 นัดที่ปราสาทตาเมือนธมเมื่อคืนที่ผ่านมา แต่ทหารกัมพูชาไม่ตอบโต้ เพราะเคารพข้อตกลงหยุดยิง
วันนี้(10 ส.ค.) สื่อมวลชนกัมพูชา รายงานว่า ระหว่างที่พาคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร 14 คนจาก 9 ประเทศ ลงพื้นที่อำเภอบันทายอัมปึล จังหวัดอุดรมีชัย เพื่อติดตามการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชาและเยี่ยมผู้ลี้ภัยนั้น พลจัตวา เนียะ วง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 42 ได้กล่าวกับคณะผู้ช่วยทูต ว่า เมื่อคืนที่ผ่านมา ทหารไทยยิงกระสุนยางมากกว่า 100 นัดใส่ทหารกัมพูชาที่ปราสาทตาเมือนธม แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบโต้ โดยพยายามอดทนและเคารพข้อตกลงหยุดยิง
ทั้งนี้ คณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารมาจาก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา จีน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ลาว และเวียดนาม
อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนกัมพูชาไม่ได้รายงานว่า หลังจากคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารได้รับฟังเรื่องดังกล่าวแล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้าง