หวั่น "สงครามหนังสะติ๊ก" บานปลาย ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง "ฮุนเซน" จี้กองทัพทั้งกัมพูชาและไทยสั่งหยุด

“ฮุนเซน” โพสต์ภาพทหารไทย-ทหารเขมรยิงหนังสติ๊กใส่กัน บอกถึงเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่อาจบานปลายกลายเป็นใช้อาวุธทุกชนิด เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง จึงขอให้กองทัพกัมพูชาสั่งให้ทหารหยุด และหวังว่ากองทัพไทยจะสั่งให้ทหารไทยหยุดด้วย
วันนี้(8 ส.ค.) เมื่อเวลา 19.10 น.ในเฟซบุ๊ก Samdech Hun Sen of Cambodia ของนายฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา มีการโพสต์ภาพและวิดีโอคลิปทหารไทยและทหารกัมพูชายิงหนังสติ๊กใส่กัน พร้อมระบุข้อความว่า “จริงๆ แล้ว ผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ แต่ถ้าไม่พูด ผมเกรงว่าผู้นำไทยจะไม่รู้ และประชาคมโลกก็จะไม่เข้าใจ สงครามชายแดนกัมพูชา-ไทยได้เปลี่ยนจากสงครามที่ใช้อาวุธเป็นสงครามที่ใช้กระสุนยางและลูกเหล็ก
“เรื่องนี้อาจดูเหมือนเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ในตอนแรก แต่หากมองให้ลึกลงไป มันจะเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเราไม่หยุดยั้ง
“มันอาจจะบานปลายจากกระสุนยางกลายเป็นการใช้อาวุธทุกชนิด ซึ่งจะทำลายข้อตกลงหยุดยิงที่ผู้นำกัมพูชา-ไทย ด้วยความช่วยเหลืออย่างแข็งขันจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และการมีส่วนร่วมของจีนและสหรัฐอเมริกา ได้พยายามอย่างหนักเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ
“ส่วนกัมพูชา หากถูกนำมาใช้ ผมขอให้รัฐบาลออกคำสั่งให้ทหารหยุดทันที ผมหวังว่าผู้นำไทยจะออกคำสั่งให้ทหารไทยหยุดเช่นกัน ดังที่แสดงในภาพที่ผมแนบมา”