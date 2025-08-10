พระกัมพูชานับพันรูปลงถนนเดินขบวนสันติภาพชูป้ายทรัมป์ เรียกร้องหยุดยิง-ปล่อยตัวทหาร 18 นาย

MGR ออนไลน์ - พระสงฆ์จากทั่วประเทศจำนวน 2,569 รูป ได้รวมตัวกันในช่วงบ่ายวันนี้ (10) ที่วัดพนมในกรุงพนมเปญ เพื่อร่วมเดินขบวนเพื่อสันติภาพ
การเดินขบวนดังกล่าวเริ่มต้นจากวัดพนมไปตามถนนพระนโรดม และสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์เอกราช โดยมีการทำสมาธิและประกอบพิธีทางศาสนาอุทิศบุญกุศลให้กับทหารกัมพูชาที่เสียชีวิต
รายงานของสื่อกัมพูชาระบุว่ากิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงอย่างยั่งยืนระหว่างกัมพูชาและไทย เรียกร้องให้ฝ่ายไทยปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย และเรียกร้องให้รัฐบาลของทั้งสองประเทศรักษาสันติภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงให้แก่ประชาชน
เพ็ญ โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชาระบุในการแถลงข่าวช่วงบ่ายว่า การรวมตัวของพระสงฆ์ในครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งความรักสันติของกัมพูชา
“หัวใจที่รักสันติของผู้นำและประชาชนชาวกัมพูชา เช่นเดียวกับประชาคมโลก เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการรักษาการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างมีประสิทธิภาพ” เพ็ญ โบนา กล่าว
เขายังเน้นย้ำว่าข้อตกลงนี้กำลังถูกนำไปปฏิบัติภายใต้การจับตามองของประเทศที่รักสันติ รวมถึงทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว คณะผู้แทนทางการทูต และผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 ประเทศ คือสหรัฐฯ มาเลเซีย และจีน ที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดข้อตกลง.