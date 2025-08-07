กัมพูชา-ไทยเห็นพ้องงดเว้นเผยแพร่ข่าวปลอมลดความตึงเครียด

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาและไทยเห็นพ้องกันที่จะงดเว้นจากการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมเพื่อลดความตึงเครียด ลดความรู้สึกเชิงลบของสาธารณชน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจรจาอย่างสันติ ตามข้อมูลของบันทึกการประชุมที่เห็นพ้องกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างไทยและกัมพูชา ที่จัดขึ้นวันนี้ (7) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
ในบันทึกการประชุมระบุว่าทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะมอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงที่ประสานงานและสังเกตการณ์โดยคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนภายใต้การนำของมาเลเซีย และ RBC จะประชุมกันเป็นประจำและส่งรายงานให้ GBC ผ่านสายบังคับบัญชาของแต่ละฝ่าย
ในระหว่างการจัดตั้งคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนที่มาเลเซียเป็นผู้นำ ตามที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันที่เมืองปุตราจายา เมื่อวันที่ 28 ก.ค. จะมีการใช้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ที่ประกอบด้วยผู้ช่วยทูตทหารของประเทศสมาชิกอาเซียนที่ประจำในไทยและกัมพูชาทำหน้าที่แทน ซึ่งจัดตั้งแยกกันและเป็นอิสระในแต่ละประเทศ เพื่อสังเกตการณ์การปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงแต่ละฝั่งเป็นประจำ
ทั้งนี้คณะผู้สังเกตการณ์ชั่วคราวจะดำเนินงานโดยไม่ข้ามพรมแดนและจะทำงานโดยประสานงานอย่างใกล้ชิดและปรึกษาหารือกับ RBC และ GBC ของแต่ละประเทศ.