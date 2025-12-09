DPU จับมือ สวก. ลงนาม MOU ยกระดับองค์ความรู้และนวัตกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ผนึก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ลงนาม MOU ร่วมสร้างโอกาสภาคการเกษตรของไทย จับมือต่อยอดงานวิจัยกว่า 2,000 ผลงาน จากต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สู่เกษตรมูลค่าสูง (High-Value Agriculture) ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม การตลาด การบริหารจัดการที่ทันสมัย ทางเลือกที่ใช่ช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ หนุนสร้างเม็ดเงินสะพัดสู่เศรษฐกิจของประเทศ
ความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ ARDA กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 ณ ห้องสุทธิเกตุ อาคาร 7 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นหนึ่งในความร่วมมือเพื่อการพัฒนาโอกาสสำคัญในการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัย ไปสู่การสร้างคุณค่าใหม่ในมิติของสุขภาพและนวัตกรรม
ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการ สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่หลากหลายทางวิชาการ เพื่อให้เกิดผลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคสังคมและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือกับ สวก. ที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยการเกษตรของประเทศในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาโครงการวิจัย การเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยและบุคลากร ตลอดจนการขยายผลนวัตกรรมและงานวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมไทยอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ จากงานวิจัยกว่า 2,000 ผลงานที่เป็นทั้งงานวิจัยต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่ทาง สวก. มีอยู่แล้วนั้น จะได้นำมาต่อยอดและพัฒนาให้เป็นผลงานที่ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยคณะและสาขาวิชาที่มีศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงคณะและวิทยาลัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยตรงอาทิ วิทยาลัยเฮลท์ แอนด์ เวลเนส และ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) ที่เน้นการผสมผสานศาสตร์สุขภาพ ความงาม การจัดการธุรกิจ และนวัตกรรม มีการเรียนรู้ปฏิบัติจริงที่ศูนย์ DPU Wellness Center พร้อมทั้งเปิดสอนในหลักสูตรเฉพาะทางทั้งระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) เช่น วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (MSc in Anti-Aging & Regenerative Medicine) และการจัดการธุรกิจสุขภาพและความงาม
โดยทางมหาวิทยาลัยฯ มีความตั้งใจบูรณาการงานวิจัยแล้วนำมาต่อยอด เพื่อพัฒนาตามเป้าหมายของทั้งสองหน่วยงาน โดยในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของเราก็ได้ทำงานวิจัย และมีความสนใจเรื่องสมุนไพรไทยมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการนำสมุนไพรมาใช้ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยเราจะต่อยอดงานวิจัยเหล่านั้นให้ใช้ได้จริง และเป็นประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ
“ขอขอบคุณทุกท่านที่ทำให้ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม หวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่ผลสำเร็จที่จะบรรลุเป้าหมายของทั้งสององค์กรร่วมกัน ความร่วมมือนี้ได้สะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมกันของทั้งสององค์กร ในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตร การวิจัย และนวัตกรรม รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อไปเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป” ดร.ดาริกา กล่าว
ด้าน นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและหน่วยงานรัฐ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการยกระดับศักยภาพงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ และสร้างคุณค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร
“โดยทาง สวก. มีงานวิจัยมากกว่าสองพันชิ้น ขณะที่มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายด้านสุขภาพ ความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นก้าวที่สำคัญในการผลักดันงานวิจัยให้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง เช่น การนำสมุนไพรไปต่อยอดในอุตสาหกรรม เวชสำอาง และสุขภาพ เป็นต้น” นายชวลิต กล่าว
ทั้งนี้ ผลผลิตเกษตรราคาตกต่ำเป็นปัญหาที่เกษตรกรชาวไทยต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง เพราะส่วนใหญ่ผลิตและขายในรูปเดิมๆ ทำให้ไม่สามารถสร้างความแตกต่างในตลาดได้เหนือกว่าคู่แข่ง การผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรดั้งเดิมยกระดับเป็น เกษตรมูลค่าสูง (High-Value Agriculture) โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การแปรรูป การตลาด และการบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรให้สูงขึ้นและแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยความร่วมมือลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สำคัญในการช่วยแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และสร้างความมั่นคงสินค้าเกษตรของไทยอย่างยั่งยืน