DPU รวมพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือมหาอุทกภัยภาคใต้ มอบเงินบริจาคกว่า 250,000 บาท ผ่านสภากาชาดไทย พร้อมระดมสิ่งของจำเป็นช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่าน ม.หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) แสดงพลังความรับผิดชอบต่อสังคมรวมพลังจากทุกภาคส่วนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านการระดมพลังน้ำใจจากนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในช่วงเวลาวิกฤต
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ได้บริจาคเงินรวมแล้วกว่า 250,000 บาท ผ่าน สภากาชาดไทย ตั้งแต่ในวันแรก ๆ หลังทราบข่าวมหาอุทกภัยทางภาคใต้ โดยเฉพาะที่ หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถส่งตรงถึงผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที สะท้อนพลังความร่วมมือและความห่วงใยของชาว DPU ที่พร้อมยืนหยัดช่วยเหลือสังคมไทยในยามที่เผชิญความยากลำบาก
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เปิดรับบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปส่งต่อให้กับ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในพื้นที่ ซึ่งมีกองอำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นจากการประสานงานผ่าน สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพื่อร่วมกันสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ในภาคใต้
โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ ณ ชั้นล่าง ศูนย์วัฒนธรรม (เรือนไทย) ระหว่างวันที่ 3–9 ธันวาคม 2568 เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ “พลังน้ำใจจากครอบครัว DPU” ไปสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคใต้อย่างแท้จริง โดยสิ่งของที่ได้รับการระดมประกอบด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านเรือน อาทิ ถุงดำ ไม้ถูพื้น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาฆ่าเชื้อ และถุงมือยาง ของใช้ประจำวัน เช่น กระดาษทิชชู่ สบู่ ผงซักฟอก และแปรงสีฟัน ตลอดจน อาหารแห้ง น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์พื้นฐาน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยและครอบครัวในพื้นที่ ก่อนส่งต่อไปยังมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อช่วยกระจายสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้ประสบภัยต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินงานในครั้งนี้แสดงถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ไม่เพียงมุ่งพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ แต่ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม