ก้าวสู่ปีที่ 13 "หอดูดาวแห่งชาติ" ภารกิจเฝ้ามองและสำรวจท้องฟ้า จุดประกายแรงบันดาลใจด้านดาราศาสตร์ให้กับคนไทยทุกวัย

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เผย ในวันที่ 22 มกราคม 2569 เป็นวันครบรอบ 13 ปี ของ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ “หอดูดาวแห่งชาติ” (Thai National Observatory) ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หลังเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 และได้ทำทำหน้าที่เป็น “ดวงตาขนาดใหญ่ของเอกภพ” เฝ้ามองและสำรวจท้องฟ้า ด้วยกล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจก 2.4 เมตร และ 1 เมตร สร้างองค์ความรู้ใหม่ สนับสนุนงานวิจัย พร้อมต้อนรับนักดาราศาสตร์ และนักวิจัยจากทั่วโลกเข้าใช้กล้องโทรทรรศน์อย่างต่อเนื่อง และยังได้ร่วมภารกิจติดตามและบันทึกภาพ “ดาวหาง 3I/ATLAS” 1 ใน 3 วัตถุที่มาจากนอกระบบสุริยะ ที่ได้รับความสนใจจากนักดาราศาสตร์ทั่วโลกเมื่อปี 2568 ที่ผ่านมาอีกด้วย
นอกจากภารกิจด้านการวิจัยแล้ว หอดูดาวแห่งชาติยังเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้สนใจได้เยี่ยมชมปีละ 2 ครั้ง ใน กิจกรรม TNO Open House ร่วมสัมผัสเทคโนโลยี และอุปกรณ์วิจัยของกล้องโทรทรรศน์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน ชมห้องควบคุมการทำงาน เรียนรู้กระบวนการเก็บข้อมูลวิจัยทางดาราศาสตร์ และจุดประกายแรงบันดาลใจด้านดาราศาสตร์ให้กับคนไทยทุกวัย
ในอนาคตหอดูดาวแห่งชาติจะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่สำคัญนี้ต่อไป ควบคู่กับการทำงานของบุคลากร NARIT ที่มุ่งพัฒนาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อยกระดับศักยภาพของกล้องโทรทรรศน์ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รองรับการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดยั้ง
