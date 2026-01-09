ชวนชม/รู้จัก “ดาวพฤหัสบดี” ดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดแห่งระบบสุริยะ ในช่วงเวลาที่ใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี

ในช่วงระหว่างการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกจะมีช่วงเวลาที่โลกของเราจะโคจรอยู่ใกล้กับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ ในระบบสุริยะของเรา โดย “ดาวพฤหัสบดี” ถือเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่โดดเด่นที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืน เนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดระบบสุริยะและสามารถสังเกตเห็นได้ไม่ยาก และในปี พ.ศ.2569 นี้ ดาวพฤหัสบดีจะมีตำแหน่งใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี ในวันที่ 10 มกราคม
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เผยว่า ในวันที่ 10 มกราคม 2569 ดาวพฤหัสบดีจะมีตำแหน่งใกล้โลกที่สุดในรอบปี สามารถเริ่มสังเกตได้ทางทิศตะวันออก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า จะปรากฏสุกสว่างตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า และเมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีกำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถสังเกตเห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์กาลิเลียน 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด คัลลิสโต ได้อย่างชัดเจน รวมถึงแถบเมฆที่สวยงามของดาวพฤหัสบดี และหากใช้กำลังขยาย 100 เท่าขึ้นไป จะสามารถเห็นจุดแดงใหญ่ พายุหมุนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 1.3 เท่า ได้อย่างชัดเจน
ดาวพฤหัสบดีใกล้โลกมากที่สุดในรอบปีจะอยู่ในตำแหน่งตรงข้ามดวงอาทิตย์ ซึ่งทำให้ ดวงอาทิตย์ โลก และดาวพฤหัสบดี จะเรียงตัวอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีโลกอยู่ตรงกลาง ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีรวดลายสวยงามดวงนี้ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 ถัดจากดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ นอกจากขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ยังเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุดในระบบสุริยะ รอบหนึ่งใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมง 55 นาที จุดเด่นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ คือชั้นเมฆที่ห่อหุ้มดาวพฤหัส เด่นชัดที่สุดคือ จุดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก และดาวดวงนี้ยังเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในท้องฟ้า รองจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวศุกร์