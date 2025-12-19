NARIT เผยภาพดาวหาง 3I/ATLAS ในวันที่โคจรใกล้โลกมากที่สุด ก่อนมุ่งหน้าออกนอกระบบสุริยะและไม่กลับมาอีกตลอดกาล

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เผยภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากกล้องโทรทรรศน์แห่งชาติ ขนาด 2.4 เมตร ณ หอดูดาวแห่งชาติ บนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ โดยภาพของดาวหาง 3I/ATLAS ในวันที่ 19 ธันวาคม 2568 เป็นวันที่ดาวหางเข้าใกล้โลกที่สุด ขณะนี้ดาวหางอยู่บริเวณกลุ่มดาวสิงโต ห่างจากโลกประมาณ 269 ล้านกิโลเมตร อย่างไรก็ตาม ค่าความสว่างปรากฏของดาวหางไม่ได้เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์สังเกตการณ์ ไม่สามารถชมด้วยตาเปล่า และหลังจากนี้ 3I/ATLAS จะมุ่งหน้าออกนอกระบบสุริยะและไม่กลับมาอีกตลอดกาล
ดาวหาง 3I/ATLAS ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัตถุที่มาจาก "นอกระบบสุริยะ" ของเรา ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสองวัตถุเท่านั้น คือ 1I/’Oumuamua และ 2I/Borisov ดาวหางดวงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยกล้องโทรทรรศน์สำรวจดาวเคราะห์น้อย Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System หรือ ATLAS และได้รายงานต่อ Minor Planet Center เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาภาพถ่ายที่ติดดาวหางดวงนี้ ทั้งจากโครงการกล้อง ATLAS เอง และจากหอดูดาวแห่งอื่น โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2025 ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวหางดวงนี้ได้ และพบว่าดาวหางดวงนี้ เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะของเรา ชื่อของดาวของดวงนี้จึงใช้ตัวอักษร “I” ที่ย่อมาจาก “Interstellar” และจัดเป็นวัตถุลำดับที่ 3 ที่ได้ใช้ชื่อย่อนี้ เป็นที่มาของชื่อ “3I/ATLAS”
ติดตาม : Gallery ภาพของดาวหาง 3I/ATLAS ที่ถ่ายโดยกล้องโทรทรรศน์ของ NARIT narit.or.th
อ่าน : รวมภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากเหล่ายานสำรวจในระบบสุริยะของ NASA แม้ไม่ชัดเหมือนดาวหางดวงอื่นๆ แต่ยืนยันได้ว่าเป็นดาวหางจากนอกระบบสุริยะ