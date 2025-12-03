NARIT เผยภาพดาวหาง 3I/ATLAS วัตถุจากนอกระบบสุริยะ ที่จะโคจรเข้าใกล้โลก 19 ธันวาคมนี้ ก่อนเคลื่อนที่ออกนอกระบบสุริยะ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เผย ภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากกล้องโทรทรรศน์ 1 เมตร ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา หรือ หอดูดาวแห่งชาติ บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้บันทึกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา
ปัจจุบัน ดาวหางกำลังจะโคจรเข้าใกล้โลกที่สุดในช่วงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่จะถึงนี้ จากนั้นจะเคลื่อนที่ออกนอกระบบสุริยะไปและไม่โคจรกลับมาอีก
ดาวหาง 3I/ATLAS ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นวัตถุที่มาจาก "นอกระบบสุริยะ" ของเรา ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงสองวัตถุเท่านั้น คือ 1I/’Oumuamua และ 2I/Borisov ดาวหางดวงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยกล้องโทรทรรศน์สำรวจดาวเคราะห์น้อย Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System หรือ ATLAS และได้รายงานต่อ Minor Planet Center เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาภาพถ่ายที่ติดดาวหางดวงนี้ ทั้งจากโครงการกล้อง ATLAS เอง และจากหอดูดาวแห่งอื่น โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2025 ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวหางดวงนี้ได้ และพบว่าดาวหางดวงนี้ เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะของเรา ชื่อของดาวของดวงนี้จึงใช้ตัวอักษร “I” ที่ย่อมาจาก “Interstellar” และจัดเป็นวัตถุลำดับที่ 3 ที่ได้ใช้ชื่อย่อนี้ เป็นที่มาของชื่อ “3I/ATLAS”
