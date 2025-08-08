ภาพล่าสุด! ดาวหาง 3I/ATLAS จากกล้องฮับเบิล วัตถุปริศนาจากนอกระบบสุริยะ ที่จะโคจรมาเยือนเพียงหนึ่งครั้งก่อนจากไปตลอดกาล

หลังจาก “ดาวหาง 3I/ATLAS” ถูกค้นพบเมื่อ วันที่ 1 กรกฎาคม 2025 ที่ผ่านมา และได้กลายเป็นวัตถุจากนอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบเป็นครั้งที่ 3 นับตั้งแต่มีการสำรวจอวกาศ ล่าสุด องค์การนาซา (NASA) ได้มีการเผยภาพของผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ที่กำลังโคจรผ่านระบบสุริยะของเราก่อนที่จะจากไปตลอดกาล
ภาพถ่ายจากกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะของ 3I/ATLAS โดยมีลักษณะคล้ายดาวหาง ซึ่งจะเห็นฝุ่นรูปร่างคล้ายหยดน้ำที่ลอยออกมาจากนิวเคลียสน้ำแข็งแข็งขนาดใหญ่ของดาวหาง
การสังเกตการณ์ของโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิลช่วยให้นักดาราศาสตร์ประเมินขนาดนิวเคลียสของดาวหางได้แม่นยำยิ่งขึ้น โดยนักวิจัยรายงานว่า เส้นผ่านศูนย์กลางของดาวหางอยู่ที่ประมาณ 5.6 กิโลเมตร และปัจจุบันกำลังโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วประมาณ 209,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง
การมาถึงของ 3I/ATLAS ในระบบสุริยะ ถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นช่วงเวลาอันน่าตื่นเต้นสำหรับนักดาราศาสตร์ที่จะได้สำรวจและเก็บข้อมูลในการไขปริศนาเรื่องราวของอวกาศอันกว้างใหญ่ เพราะนับตั้งแต่มีการสำรวจอวกาศ ดาวหางดวงนี้ถือเป็นวัตถุนอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบเป็นครั้งที่ 3 เท่านั้น โดยก่อนหน้านี้ คือ โอมูอามูอา (Oumuamua) ที่ถูกพบในปี ค.ศ. 2017 และ ดาวหางนอกระบบ 2I/Borisov ในถูกพบในปี ค.ศ. 2019
