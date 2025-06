กาแล็กซีแอนโดรเมดาและทางช้างเผือกอาจไม่ชนกันในอนาคต เหมือนที่นักดาราศาสตร์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

- Thaiastro.nectec.or.th

สมาคมดาราสาตร์ไทย



- science.nasa.go

(Milky Way and Andromeda encounters)



- techexplorist.com

(Milky Way may not collide with Andromeda)

ใครที่ชื่นชอบศึกษาเรื่องราวดาราศาสตร์ก็คงจะได้รู้กันว่า ในอนาคตพันกว่าล้านปีข้างหน้าอันเป็นที่ตั้งของระบบสุริยะของเรา จะต้องโคจรชนกับ(M31) และจะหลอมรวมเป็นกาแล็กซีใหม่ในชื่อ(Milky Way + Andromeda = Milkomeda)แต่ด้วยอวกาศนั้นมีความกว้างใหญ่และมีวัตถุที่หลากหลายให้นักวทิยาศาสตร์ได้ศึกษาเสมอ ทำให้การศึกษาการชนกันของ 2 กาแล็กซีในอนาคตได้พบข้อมูลใหม่ๆ โดยการศึกษาล่าสุดจากข้อมูลสำรวจของ กล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ขององค์การนาซา (NASA) และ กล้องโทรทรรศน์อวกาศไกอา ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) พบว่าการศึกษาในครั้งนี้ ทำโดยคณะนักวิทยาศาสตร์ โดยมี(Dr. Till Sawala) นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ เป็นหัวหน้า ร่วมกับนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเดอร์แรม สหราชอาณาจักร , มหาวิทยาลัยตูลูส ฝรั่งเศส และ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออสเตรเลีย ที่ได้สร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การเคลื่อนที่ของกาแล็กซี และวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ รวมถึงอิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของกาแล็กซีอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่รอบๆ กาแล็กซีทั้งสอง ยังประกอบด้วยกาแล็กซีขนาดเล็กกว่าประมาณ 100 แห่ง ซึ่งมีทิศทาง ระยะทาง และความเร็วที่แตกต่างกันการศึกษาพบว่า มีโดยผลมาจากอิทธิพลของกาแล็กซีที่อยู่ข้างเคียงดาราจักร อย่างกาแล็กซีเอ็ม 33 และกาแล็กซีเมฆมาเจลันใหญ่ โดยเฉพาะผลจากกาแล็กซีเมฆมาเจลันใหญ่ แม้จะมีขนาดเล็กกว่ากาแล็กซีทั้ง 2 แต่มีแรงดึงดูดมหาศาลที่ส่งผลต่อเส้นทางของกาแล็กซีแอนโดรเมดาและทางช้างเผือก และมีส่วนช่วยดึงทางช้างเผือกให้พ้นจากวิถีการชนเล็กน้อย ทำให้อนาคตข้างหน้าอาจจะไม่ได้มีกาแล็กซีใหม่ในชื่อ “มิลโกเมดา” ตามที่เคยได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้