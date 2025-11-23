รวมภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากเหล่ายานสำรวจในระบบสุริยะของ NASA แม้ไม่ชัดเหมือนดาวหางดวงอื่นๆ แต่ยืนยันได้ว่าเป็นดาวหางจากนอกระบบสุริยะ

วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 ที่ผ่านมา องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NASA ได้มีการเผยแพร่ภาพที่ถ่าย “ดาวหาง 3I/ATLAS” จากยานสำรวจลำต่างๆ ที่ถูกส่งออกไปเพื่อสำรวจระบบสุริยะของเรา แม้ภาพที่เผยแพร่ออกมานั้นจะไม่สามารถเห็นดาวหางได้อย่างชัดเจนเหมือนภาพถ่ายดาวหางดวงอื่นๆ ที่โคจรเข้ามาใกล้โลกของเรา เช่น ดาวหาง Lemmon (C/2025 A6) , ดาวหาง SWAN (C/2025 R2) หรือ ดาวหาง Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) ที่สามารถถ่ายภาพได้จากมุมมองจากโลก แต่ข้อมูลและภาพถ่ายที่ได้จากเหล่ายานสำรวจที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะก็สามารถยืนยันได้ว่า 3I/ATLAS เป็นดาวหางจริง ไม่ใช่ยานอวกาศจากระบบดาวอื่น
ดาวหาง 3I/ATLAS หรือ C/2025 N1 (ATLAS) เป็นดาวหางที่แตกต่างจากดาวหางดวงอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัตถุระหว่างดวงดาวดวงที่ 3 ที่โคจรผ่านระบบสุริยะของเรา จึงทำให้ดาวหางดวงนี้กลายเป็นผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะ และได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ โดยทาง NASA มีการใช้ยานสำรวจทั่วทั้งระบบสุริยะ อาทิ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ และ ฮับเบิล , ยานลูซี่ (Lucy) ที่ถูกส่งไปเพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะ และยานสำรวจดาวอังคารอีก 3 ลำ ในช่วงที่โคจรใกล้ดาวอังคาร เพื่อบันทึกภาพและศึกษาข้อมูลของดาวหางดวงนี้ นับตั้งแต่ค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ข้อมูลและภาพถ่ายที่ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัตถุอวกาศของระบบอื่นๆ ที่แตกต่างจากระบบสุริยะของเรา และยังช่วยยืนยันได้ว่า ดาวหาง 3I/ATLAS เป็นดาวหางจริง ไม่ใช่ยานอวกาศที่ถูกส่งมาจากนอกระบบเพื่อมาสำรวจระบบสุริยะของเรา เหมือนที่เป็นข่าวกระแสในสื่อต่างๆ อีกด้วย
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ได้เผยว่า ดาวหางดวงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยกล้องโทรทรรศน์สำรวจดาวเคราะห์น้อย Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System หรือ ATLAS และได้รายงานต่อ Minor Planet Center เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาภาพถ่ายที่ติดดาวหางดวงนี้ ทั้งจากโครงการกล้อง ATLAS เอง และจากหอดูดาวแห่งอื่น โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2025 ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวหางดวงนี้ได้ และพบว่าดาวหางดวงนี้ เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะของเรา ชื่อของดาวของดวงนี้จึงใช้ตัวอักษร “I” ที่ย่อมาจาก “Interstellar” และจัดเป็นวัตถุลำดับที่ 3 ที่ได้ใช้ชื่อย่อนี้ เป็นที่มาของชื่อ “3I/ATLAS”
ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- science.nasa.gov (3I/ATLAS Images)
- science.nasa.gov (View Interstellar Comet 3I/ATLAS Through NASA’s Multiple Lenses)