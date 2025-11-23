xs
xsm
sm
md
lg

รวมภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากเหล่ายานสำรวจในระบบสุริยะของ NASA แม้ไม่ชัดเหมือนดาวหางดวงอื่นๆ แต่ยืนยันได้ว่าเป็นดาวหางจากนอกระบบสุริยะ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2025 ที่ผ่านมา องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา หรือ NASA ได้มีการเผยแพร่ภาพที่ถ่าย “ดาวหาง 3I/ATLAS” จากยานสำรวจลำต่างๆ ที่ถูกส่งออกไปเพื่อสำรวจระบบสุริยะของเรา แม้ภาพที่เผยแพร่ออกมานั้นจะไม่สามารถเห็นดาวหางได้อย่างชัดเจนเหมือนภาพถ่ายดาวหางดวงอื่นๆ ที่โคจรเข้ามาใกล้โลกของเรา เช่น ดาวหาง Lemmon (C/2025 A6) , ดาวหาง SWAN (C/2025 R2) หรือ ดาวหาง Tsuchinshan-ATLAS (C/2023 A3) ที่สามารถถ่ายภาพได้จากมุมมองจากโลก แต่ข้อมูลและภาพถ่ายที่ได้จากเหล่ายานสำรวจที่โคจรอยู่ในระบบสุริยะก็สามารถยืนยันได้ว่า 3I/ATLAS เป็นดาวหางจริง ไม่ใช่ยานอวกาศจากระบบดาวอื่น


ดาวหาง 3I/ATLAS หรือ C/2025 N1 (ATLAS) เป็นดาวหางที่แตกต่างจากดาวหางดวงอื่นๆ เนื่องจากเป็นวัตถุระหว่างดวงดาวดวงที่ 3 ที่โคจรผ่านระบบสุริยะของเรา จึงทำให้ดาวหางดวงนี้กลายเป็นผู้มาเยือนจากนอกระบบสุริยะ และได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ โดยทาง NASA มีการใช้ยานสำรวจทั่วทั้งระบบสุริยะ อาทิ กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ และ ฮับเบิล , ยานลูซี่ (Lucy) ที่ถูกส่งไปเพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะ และยานสำรวจดาวอังคารอีก 3 ลำ ในช่วงที่โคจรใกล้ดาวอังคาร เพื่อบันทึกภาพและศึกษาข้อมูลของดาวหางดวงนี้ นับตั้งแต่ค้นพบครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ข้อมูลและภาพถ่ายที่ได้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้รับข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับองค์ประกอบของวัตถุอวกาศของระบบอื่นๆ ที่แตกต่างจากระบบสุริยะของเรา และยังช่วยยืนยันได้ว่า ดาวหาง 3I/ATLAS เป็นดาวหางจริง ไม่ใช่ยานอวกาศที่ถูกส่งมาจากนอกระบบเพื่อมาสำรวจระบบสุริยะของเรา เหมือนที่เป็นข่าวกระแสในสื่อต่างๆ อีกด้วย

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ สังเกตการณ์ดาวหางระหว่างดวงดาว 3I/ATLAS เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2025 ถ่ายด้วยเครื่องมือสเปกโตรกราฟอินฟราเรดใกล้ / รูป : NASA
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ได้เผยว่า ดาวหางดวงนี้ถูกค้นพบครั้งแรกโดยกล้องโทรทรรศน์สำรวจดาวเคราะห์น้อย Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System หรือ ATLAS และได้รายงานต่อ Minor Planet Center เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2025 ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อหาภาพถ่ายที่ติดดาวหางดวงนี้ ทั้งจากโครงการกล้อง ATLAS เอง และจากหอดูดาวแห่งอื่น โดยมีข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2025 ทำให้นักดาราศาสตร์สามารถคำนวณเส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวหางดวงนี้ได้ และพบว่าดาวหางดวงนี้ เดินทางมาจากนอกระบบสุริยะของเรา ชื่อของดาวของดวงนี้จึงใช้ตัวอักษร “I” ที่ย่อมาจาก “Interstellar” และจัดเป็นวัตถุลำดับที่ 3 ที่ได้ใช้ชื่อย่อนี้ เป็นที่มาของชื่อ “3I/ATLAS”

กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล บันทึกภาพดาวหาง 3I/ATLAS เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2025 ขณะที่ดาวหางอยู่ห่างจากโลก 277 ล้านไมล์ จากภาพแสดงให้เห็นว่าดาวหางนี้มีฝุ่นผงรูปร่างคล้ายหยดน้ำที่หลุดออกมาจากนิวเคลียสน้ำแข็งแข็งของมัน / รูป : NASA, ESA, David Jewitt (UCLA) การประมวลผลภาพ : Joseph DePasquale (STScI)

ภาพจากยาน MAVEN ที่โคจรรอบดาวอังคาร ถ่ายด้วยสเปกโทรกราฟในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเล็ต แสดงให้เห็นแหล่งกำเนิดอะตอมไฮโดรเจนจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ไฮโดรเจนจากดาวอังคาร (แถบขวาสุด สว่างที่สุด) ไฮโดรเจนจากสสารระหว่างดาว (แถบกลาง) และไฮโดรเจนจากดาวหาง 3I/ATLAS (แถบซ้ายสุด) / รูป : NASA/Goddard/LASP/CU Boulder

ภาพถ่ายจากยาน Lucy ที่ถูกส่งไปเพื่อสำรวจดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะ เมื่อ 16 ตุลาคม 2021เป็นภาพที่ยานอยู่ห่างดาวหาง 3I/ATLAS ประมาณ386,203,008 กิโลเมตร ในขณะที่ดาวหางกำลังโคจรไปยังดาวอังคาร เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2025 โดยยานกำลังเดินทางไปสำรวจดาวเคราะห์น้อยที่มีวงโคจรร่วมกับดาวพฤหัสบดี สามารถเห็นโคมาของดาวหาง รัศมีก๊าซและฝุ่นที่ปกคลุมอยู่ด้านบน และหาง / รูป : NASA/Goddard/SwRI/JHU-APL

ภาพจากยาน Psyche ที่ได้บันทึกในขณะนั้นดาวหางอยู่ห่างจากยานประมาณ 53 ล้านกิโลเมตร ข้อมูลเหล่านี้ซึ่งบันทึกโดยกล้องถ่ายภาพหลายสเปกตรัมของไซคี ช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถวิเคราะห์เส้นทางการเคลื่อนที่ของดาวหาง 3I/ATLAS และเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโคมา หรือกลุ่มก๊าซจางๆ ล้อมรอบนิวเคลียส / รูป : NASA/JPL-Caltech/ASU

ภาพจากยาน SOHO ของ ESA/NASA ยานสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ ได้บันทึกภาพดาวหาง 3I/ATLAS ที่ปรากฏเป็นแสงสว่างขึ้นเล็กน้อย เมื่อ15 - 26 ตุลาคม 2025 / รูป : Lowell Observatory/Qicheng Zhang

ภาพจากยาน MRO ที่โคจรรอบดาวอังคาร ถือเป็นภาพที่ถ่ายใกล้ดาวหาง 3I/ATLAS มากที่สุด โดยถ่ายในขณะที่ดาวหางโคจรเข้าใกล้ดาวอังคารมากที่สุดในระยะห่างประมาณ 30 ล้านกิโลเมตร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2025 / รูป : NASA/JPL-Caltech/University of Arizona


ข้อมูล – รูปอ้างอิง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- science.nasa.gov (3I/ATLAS Images)
- science.nasa.gov (View Interstellar Comet 3I/ATLAS Through NASA’s Multiple Lenses)

รวมภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากเหล่ายานสำรวจในระบบสุริยะของ NASA แม้ไม่ชัดเหมือนดาวหางดวงอื่นๆ แต่ยืนยันได้ว่าเป็นดาวหางจากนอกระบบสุริยะ
รวมภาพดาวหาง 3I/ATLAS จากเหล่ายานสำรวจในระบบสุริยะของ NASA แม้ไม่ชัดเหมือนดาวหางดวงอื่นๆ แต่ยืนยันได้ว่าเป็นดาวหางจากนอกระบบสุริยะ
กล้องโทรทรรศน์อวกาศเจมส์ เวบบ์ สังเกตการณ์ดาวหางระหว่างดวงดาว 3I/ATLAS เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2025 ถ่ายด้วยเครื่องมือสเปกโตรกราฟอินฟราเรดใกล้ / รูป : NASA
กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิล บันทึกภาพดาวหาง 3I/ATLAS เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2025 ขณะที่ดาวหางอยู่ห่างจากโลก 277 ล้านไมล์ จากภาพแสดงให้เห็นว่าดาวหางนี้มีฝุ่นผงรูปร่างคล้ายหยดน้ำที่หลุดออกมาจากนิวเคลียสน้ำแข็งแข็งของมัน / รูป : NASA, ESA, David Jewitt (UCLA) การประมวลผลภาพ : Joseph DePasquale (STScI)
ภาพจากยาน MAVEN ที่โคจรรอบดาวอังคาร ถ่ายด้วยสเปกโทรกราฟในช่วงคลื่นอัลตราไวโอเล็ต แสดงให้เห็นแหล่งกำเนิดอะตอมไฮโดรเจนจาก 3 แหล่ง ได้แก่ ไฮโดรเจนจากดาวอังคาร (แถบขวาสุด สว่างที่สุด) ไฮโดรเจนจากสสารระหว่างดาว (แถบกลาง) และไฮโดรเจนจากดาวหาง 3I/ATLAS (แถบซ้ายสุด) / รูป : NASA/Goddard/LASP/CU Boulder
+5
กำลังโหลดความคิดเห็น