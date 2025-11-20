'นาซา' เผยภาพดาวหาง 3I/ATLAS สยบกระแสข่าวลืออาจเป็น 'ยานมนุษย์ต่างดาว'

องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (NASA) เผยแพร่ภาพใหม่ของวัตถุระหว่างดวงดาว (interstella object) ที่เรียกว่า 3I/ATLAS ซึ่งนักดาราศาสตร์ระบุว่า น่าจะเป็นดาวหางที่มีอายุเก่าแก่กว่าระบบสุริยะของเรา พร้อมทั้งปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าแท้จริงแล้วมันอาจเป็นยานอวกาศของ "มนุษย์ต่างดาว"
3I/ATLAS ถูกค้นพบครั้งแรกในเดือน ก.ค. โดยกล้องโทรทรรศน์ระบบแจ้งเตือนการชนดาวเคราะห์น้อยบนโลก หรือ ATLAS ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรีโอ เฮอร์ตาโด ประเทศชิลี และนักดาราศาสตร์ได้เฝ้าติดตามมันนับตั้งแต่นั้นมา วิถีโคจรที่ผิดปกติของมันบ่งชี้ว่า มันกำลังโคจรผ่านระบบสุริยะของเราจากบริเวณที่ไม่รู้จัก
“เป็นเรื่องธรรมดาที่จะสงสัยว่ามันคืออะไร เรายินดีที่คนทั่วโลกร่วมตั้งข้อสงสัยไปกับเรา” นิโคลา ฟ็อกซ์ รองผู้บริหารสำนักงานภารกิจวิทยาศาสตร์ของ NASA กล่าวในการแถลงข่าวที่เมืองกรีนเบลต์ รัฐแมริแลนด์ โดยเรียกดาวหางดวงนี้ว่า “ผู้มาเยือนระบบสุริยะของเราที่เป็นมิตร”
"เราสามารถตอบได้ทันทีว่า 'ใช่ มันมีพฤติกรรมเหมือนดาวหางอย่างแน่นอน เราไม่เคยเห็นลักษณะทางเทคนิคหรืออะไรจากมันเลยที่จะทำให้เราเชื่อว่า มันเป็นอะไรอื่นนอกจากดาวหาง'
3I/ATLAS เป็นวัตถุระหว่างดวงดาวดวงที่ 3 ที่นักดาราศาสตร์เคยสังเกตพบว่ากเดินทางผ่านระบบสุริยะ สำหรับวัตถุอื่นๆ ก่อนหน้านี้คือดาวหางชื่อ 1I/'Oumuamua (ออกเสียงว่า โอ-มู-เออ-มู-เออ) ซึ่งถูกค้นพบในปี 2017 และ 2I/Borisov ซึ่งค้นพบในปี 2019
ดาวหางเป็นวัตถุท้องฟ้าขนาดเล็กที่เป็นของแข็ง ประกอบด้วยสสารหินและน้ำแข็งที่จะระเหยไปเมื่อเมื่อเข้าใกล้ดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเรา
3I/ATLAS ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งเสนอว่า มันไม่ใช่ดาวหาง แต่เป็นเทคโนโลยีจากต่างดาว เมื่อมองจากวิถีการโคจร องค์ประกอบ และปัจจัยอื่นๆ
ในช่วงเริ่มต้นของการแถลงข่าววันพุธ (19) รองผู้บริหารนาซา อมิต กษัตริยา (Amit Kshatriya) กล่าวว่า ก่อนอื่นเขาอยากที่จะจะพูดถึง "ข่าวลือ" เกี่ยวกับธรรมชาติของ 3I/ATLAS
"ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องพูดถึงเรื่องนี้ วัตถุนี้คือดาวหาง" กษัตริยา กล่าว "มันมีลักษณะและพฤติกรรมที่เหมือนดาวหาง และหลักฐานทั้งหมดบ่งชี้ว่า มันเป็นดาวหาง"
กษัตริยา ย้ำถึงภารกิจของนาซาที่มุ่งค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตที่อาจเป็นไปได้นอกโลก โดยชี้ให้เห็นถึงงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน ก.ย. ที่แสดงให้เห็นว่า ตัวอย่างหินที่ยานสำรวจ Perseverance ของ NASA เก็บมาได้ ซึ่งก่อตัวขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนจากตะกอนที่ก้นทะเลสาบ มีร่องรอยของจุลินทรีย์โบราณบนดาวอังคาร
"เรามีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะค้นหาสัญญาณของสิ่งมีชีวิตในจักรวาล" กษัตริยา กล่าว
NASA ยืนยันว่า 3I/ATLAS ไม่ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อโลก และจะเข้าใกล้โลกของเราไม่เกินระยะทาง 170 ล้านไมล์ (275 ล้านกิโลเมตร)
ที่มา: รอยเตอร์