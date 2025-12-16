NARIT เปิดรับสมัครร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์นานาชาติ เรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ละเยี่ยมชมหอดูดาวระดับโลก

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT เปิดรับสมัครเยาวชนที่ชื่นชอบด้านดาราศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์นานาชาติ” ASEAN Astronomy Camp 2026 (AAC) เปิดประสบการณ์การดูดาวแบบ International เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และสร้างมิตรภาพ ผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์กับเพื่อนๆ ในอาเซียนและทั่วโลก รับสมัครบัดนี้ - 11 มกราคม 2569
NARIT และ ITCA เตรียมจัด ค่าย Asean Astronomy Camp 2026 (AAC) ค่ายดูดาวระดับนานาชาติ สำหรับน้อง ๆ เยาวชนผู้มีใจรักในดาราศาสตร์ มาเรียนรู้ดูดาวพร้อมกับเพื่อน ๆ ชาวต่างชาติ เยี่ยมชมหอดูดาวและโครงสร้างทางดาราศาสตร์ระดับโลก ทั้งหอดูดาวแห่งชาติกับกล้องดูดาวขนาด 2.4 เมตร หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุขนาด 40 เมตร และห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีด้านทัศนศาสตร์ อวกาศ เมคาทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย ในวันที่ 10 - 13 มีนาคม 256 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
คุณสมบัติ
- เยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปี
- เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
- สามารถพูดหรือสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร (ค่ายจะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด)
กำหนดการรับสมัคร
- หมดเขตส่งใบสมัคร: 11 มกราคม 2569
- ประกาศผลการคัดเลือก: 16 มกราคม 2569
- ยืนยันการเข้าร่วมค่าย: 31 มกราคม 2569
- ยืนยันข้อมูลการเดินทาง: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ สมัครได้ที่ https://indico.narit.or.th/event/231/ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-121268 ต่อ 230-231 และ Email: aac@narit.or.th