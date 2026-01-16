NARIT ชวนร่วมงาน Starry Night over Chiang Mai 2026 ส่องหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ และหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดสวน อบจ. ชวนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ร่วมประสบการณ์ดูดาว ชมเดือน ครั้งใหม่ และใหญ่กว่าเดิม ในงาน Starry Night over Chiang Mai 2026 เวียงเชียงใหม่ใต้แสงดาว ในวันที่ 24 มกราคม 2569 เวลา 17:00 - 22:00 น. ณ สวน อบจ. จังหวัดเชียงใหม่ พบกับคาราวานกล้องโทรทรรศน์หลากหลายชนิด ชวนส่องหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์ และหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์
ภายในงานงาน Starry Night over Chiang Mai 2026 มีกิจกรรมชมดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าที่น่าสนใจ เช่น ดาวเสาร์ ดาวพฤหัสบดี กลุ่มดาวในฤดูหนาว เนบิวลาในกลุ่มดาวนายพราน กาแล็กซีแอนโดรเมดา ฯลฯ พร้อมกิจกรรมดาราศาสตร์หลากหลายรูปแบบสำหรับทุกวัย อาทิ ถ่ายภาพหลุมอุกกบาตบนดวงจันทร์ด้วยมือถือ รู้จักท้องฟ้าและกลุ่มดาวที่น่าสนใจผ่านแอปพลิเคชันดูดาวฝีมือคนไทย “NAPA Star Map” เก็บภาพความประทับใจกับคาราวานบอลลูนดาวเคราะห์ยักษ์ทั้งระบบสุริยะกลางสวน ตื่นตากับพาเหรดมาสคอตดาราศาสตร์ มาเช็คลัคนาราศีของคุณ แล้วพกดวงดาวประจำตัวไว้บนมือถือได้ทันที รู้จักกลุ่มดาวผ่านการประดิษฐ์กล่องไฟ Stellar Light Box ท่องโซนเรืองแสง Glow in the Dark และดูดาวเคล้าเสียงเพลงยามค่ำคืน
ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ร่วมงานทาง https://bit.ly/StarryNightoverChiangMai2026 และรับแท่งไฟเรืองแสงเป็นที่ระลึกได้บริเวณจุดลงทะเบียนหน้างาน