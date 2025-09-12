NARIT เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติ การจัดการเรียนการสอนดาราศาสตร์ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย (K-12 AstroAsia 2025)

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ สดร. หรือ NARIT และศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก (ITCA) จัดงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดาราศาสตร์และการสื่อสารดาราศาสตร์ ระดับนานาชาติ ในภูมิภาคเอเชีย หรือ K-12 Astronomy Education Conference in Asia 2025 (K-12AstroAsia2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกว่า 137 คน จาก 17 ประเทศทั่วโลก รวมหัวข้อการนำเสนอทั้งหมดกว่า 90 เรื่อง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาดาราศาสตร์และการสื่อสารดาราศาสตร์ ระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย (K-12 Astronomy Education Conference in Asia) จัดขึ้นทุก 2 ปี ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากไต้หวัน ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดครั้งแรกในปี 2566 มีเป้าหมายเพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับครู อาจารย์ นักการศึกษา และนักสื่อสารด้านดาราศาสตร์จากภูมิภาคเอเชีย ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ อุปสรรค และแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาดาราศาสตร์ ตลอดจนพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนรุ่นใหม่
ในการประชุมฯ ครั้งนี้ NARIT ได้นำเสนอโครงการและการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่สนับสนุนด้านการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทย อันนำมาสู่การสร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สังคมไทยในหลากหลายมิติ ตลอด 16 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ก่อตั้ง ได้แก่ การอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมดาราศาสตร์ระดับโรงเรียน การประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชน ค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รวมถึงกิจกรรมของศูนย์ฝึกอบรมดาราศาสตร์นานาชาติภายใต้ยูเนสโก เช่น ค่ายเยาวชนดาราศาสตร์อาเซียน และ ITCA Teacher Training Workshop ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่แนวทางและประสบการณ์การศึกษาดาราศาสตร์ไปสู่ระดับนานาชาติ
โอกาสดังกล่าว ยังได้นำผู้เข้าร่วมประชุมฯ เยี่ยมชมโครงสร้างพื้นฐานทางดาราศาสตร์ของประเทศไทย ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ได้แก่ อาคารปฏิบัติการนวัตกรรมขั้นสูง อาคารปฏิบัติการพัฒนาต้นแบบและบ่มเพาะเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการขึ้นรูปชิ้นงานเชิงกลขั้นสูง จากนั้นเดินทางไปยัง หอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์วิทยุแห่งชาติ และหอดูดาวแห่งชาติ โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้สะท้อนถึงการใช้ดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและเทคโนโลยีของประเทศ และสอดคล้องกับกิจกรรมด้านการบริการวิชาการและการสื่อสารทางดาราศาสตร์ต่อประชาชนอย่างเป็นระบบ
ในช่วงท้ายของการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความประทับใจและแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาดาราศาสตร์ของประเทศตนต่อไป นอกจากนี้ หลายประเทศที่เข้าร่วมยังแสดงความสนใจในการสืบทอดและต่อยอดกิจกรรมของการประชุมวิชาการการศึกษาดาราศาสตร์ระดับเอเชียในอนาคต เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการพัฒนามาตรฐานการศึกษาดาราศาสตร์ในระดับนานาชาติต่อไป