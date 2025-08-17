NARIT ชวนเที่ยวสัปดาห์วิทยาศาสตร์สำหรับคนรักดวงดาว จัดกิจกรรมพร้อมกัน ณ หอดูดาว 5 แห่งทั่วไทย

เนื่องในโอกาส “วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ NARIT จัดงาน “NARIT Science Week 2025” สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 18 - 24 สิงหาคม 2568 ระดมทีมจัดกิจกรรมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์พร้อมกัน 5 แห่งทั่วประเทศ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา ตั้งแต่เวลา 09:00-17:00 น. ชวนชมท้องฟ้าจำลอง และภาพยนตร์ดาราศาสตร์ สนุกกับนิทรรศการดาราศาสตร์แบบ Interactive พร้อมพาเหรดกิจกรรม เวิร์คช็อป โชว์วิทยาศาสตร์ ลุ้นรับของรางวัลกลับบ้าน และในคืนวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18:00-22:00 น. สัมผัสประสบการณ์ดูดาวผ่านกล้องโทรทรรศน์ได้ที่หอดูดาวทุกแห่ง สำหรับแต่ละแห่งจะมีกิจกรรมพิเศษแตกต่างกันออกไป ดังนี้
1.อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ : ชวนมาสนุกกับวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ ภายใต้คอนเซปต์ “Science with Sun” ชมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัลและภาพยนตร์ดาราศาสตร์ สนุกกับ Walk Rally ในนิทรรศการดาราศาสตร์และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.เชียงใหม่ เปิดประสบการณ์เรียนรู้เรื่องดวงอาทิตย์อย่างใกล้ชิด ผ่านกิจกรรมแบบลงมือทำจริง อาทิ Solar Racing ภารกิจแข่งขันความเร็ว Rover สำรวจดวงดาว Solar Plasma Lab ห้องลูกแก้วพลังดวงอาทิตย์ Sungazing แสงนี้มีเรื่องเล่า Starlight DIY ประดิษฐ์โคมไฟดวงดาว และท่องระบบสุริยะกับ Space Filter สำหรับเด็ก ๆ และครอบครัว เพลิดเพลินกับโซน KIDS & FAMILY แต่งแต้มเติมสีจักรวาล และสีสันแห่งเอกภพ พร้อมพาเหรดเวิร์กช็อปวันที่ 23-24 ส.ค. 68 ณ เวทีกลาง ได้แก่ Secret of Starlight ถอดรหัสสีดวงดาว Science with Sun ไขความลับดวงอาทิตย์ Astro Quest เกมวัดดวง (ดาว) และโชว์วิทยาศาสตร์สุดตื่นเต้น สอบถามรายละเอียด โทร. 084-0882261
อีกหนึ่งไฮไลต์พิเศษเฉพาะที่ จ.เชียงใหม่ เตรียมพบกับ “ชิ้นส่วนดาวเคราะห์น้อยริวกู”ของจริงที่ภารกิจฮายาบูสะ 2 นำกลับมาจากอวกาศ พร้อมเดินทางจากงาน อว.แฟร์ ที่กรุงเทพฯ มาปรากฏสู่สายตาชาวเชียงใหม่ (เริ่มจัดแสดงตั้งแต่ 20 ส.ค. 68 เป็นต้นไป)
2.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.นครราชสีมา : หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนแห่งแรกของ NARIT ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชวนชมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล และนิทรรศการดาราศาสตร์ พร้อมกิจกรรมพิเศษจัดเต็ม อาทิ จรวดขวดน้ำ การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ ประดิษฐ์โมเดลดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ จิ๊กซอว์ดาราศาสตร์ บิงโกดาราศาสตร์ โบว์ลิ่งอวกาศ โชว์วิทยาศาสตร์สุดตื่นเต้น และ Kids Zone จินตนาการสีสันดาราศาสตร์ แต่งแต้มสีสันจักรราศี สอบถามรายละเอียด โทร. 086-4291489
3.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ขอนแก่น : หอดูดาวน้องใหม่สุดปังของ NARIT ตั้งอยู่ที่ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ ชวนชมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ พร้อมสนุกกับพาเหรดกิจกรรมพิเศษ Bounchy Ball DIY ลูกบอลดาวฤกษ์แสนสนุก Astro Bingo บิงโกดาราศาสตร์ Rocket to the Sun ภารกิจปล่อยจรวดสู่ดวงอาทิตย์ Walk Rally ล่าแต้มหาขุมทรัพย์ Sundial มหัศจรรย์สีสันแห่งนาฬิกาแดด Over ring to the Sun เครื่องบินกระดาษสู่ดวงอาทิตย์ และโชว์วิทยาศาสตร์สุดตื่นตาตื่นใจ สำหรับเด็ก ๆ ชวนมาสนุกในโซน KIDS & FAMILY กับกิจกรรม TANGRAM ตัวต่อปริศนา เทียนเจลดาราศาสตร์ กังหันดวงอาทิต และแต่งแต้มจักรวาล สอบถามรายละเอียด โทร. 063-8921854
4.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.ฉะเชิงเทรา : หอดูดาวแห่งภาคตะวันออก เดินทางเพียง 2 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ ชวนมาชมท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ และนิทรรศการดาราศาสตร์ ต่อด้วยหลากหลายกิจกรรมดาราศาสตร์และวิทยาศาสตร์แสนสนุกเฉพาะสัปดาห์วิทยาศาสตร์เท่านั้น อาทิ หวานเย็นอวกาศ รถพลังงานลม Copter Sun Fly ทะยานสู่ดวงอาทิตย์ จรวดหลอด บอลลูนลอยฟ้า บิงโกดาราศาสตร์ และแต่งแต้มจักรวาล สอบถามรายละเอียด โทร. 084-0882264
5.หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.สงขลา : หอดูดาวแห่งภาคใต้ ตั้งอยู่บนเขารูปช้างใจกลางเมืองสงขลา ชวนมาดูความสวยงามของวิวทะเลอ่าวไทยและทะเลสาบสงขลา พร้อมเข้าชมท้องฟ้าจำลองฟูลโดมดิจิทัล ภาพยนตร์ดาราศาสตร์ และนิทรรศการดาราศาสตร์ พิเศษเฉพาะสัปดาห์วิทยาศาสตร์นี้ พบกับ พาเหรดเวิร์คช็อปและกิจกรรมดาราศาสตร์ อาทิ เครื่องบินกระดาษทะยานฟ้า วัดขนาดดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ พวงกุญแจดาราศาสตร์ DIY เกมบิงโกดาราศาสตร์ สังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ ชมวิวเมืองสงขลาผ่านกล้องสองตา SCIENCE STEM และโชว์วิทยาศาสตร์สุดพิเศษ โทร. 095-1450411
ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม NARIT Science Week 2025 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: เพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือ เพจเฟซบุ๊กของหอดูดาวแต่ละแห่งสำหรับโรงเรียนที่สนใจนำนักเรียนเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อประสานงานโดยตรง และจองรอบท้องฟ้าจำลองล่วงหน้าได้ทางเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละหอดูดาวที่แจ้งไว้ข้างต้น ทุกกิจกรรมเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นการเข้าชมท้องฟ้าจำลอง มีค่าธรรมเนียม เด็ก 30 บาท ผู้ใหญ่ 50 บาท