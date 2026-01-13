วว. ให้บริการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ/กระตุ้นภูมิคุ้มกัน เสริมมาตราฐานผู้ประกอบการธุรกิจสมุนไพรและสารสกัดด้วยวิทยาศาสตร์

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้บริการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ และการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการผลิตธุรกิจสมุนไพรและสารสกัด ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งอุตสาหกรรมยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เพื่อยืนยันสรรพคุณและขอการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ จะได้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่อไป และในส่วนของผู้บริโภคนั้นจะได้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการดูแลตนเองให้แข็งแรง
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. หรือ Expert Center of Innovative Herbal Products (InnoHerb) มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา บริการวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ บริการที่ปรึกษา สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสมุนไพรอย่างครบวงจร มีคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เวชสำอางและผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพร โดยการให้บริการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ และการทดสอบฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในงานบริการของ ศนส. เพื่อร่วมเสริมแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมของไทย และผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากล
สนใจงานบริการ วว. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9000 หรือ อีเมลล์ innoherb_service@tistr.or.th