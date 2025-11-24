HL ปิดโครงการซื้อหุ้นคืนตอกย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน- หุ้นพื้นฐานแกร่ง

เฮลท์ลีด ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน ซื้อหุ้นคืนได้จำนวนรวม 8,550,000 หุ้น หรือคิดเป็น 3.14 % มูลค่า 57.78 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “ธัชพล ชลวัฒนสกุล” มั่นใจทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นในศักยภาพของธุรกิจ หนุนอัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้น ตอกย้ำพื้นฐานแกร่ง คาดรายได้ปี 68 เติบโต 15-20% นิวไฮต่อเนื่อง อานิสงส์ยอดขายผลิตภัณฑ์เติบโตทุกกลุ่ม ลุยเปิดสาขาเพิ่ม-ออกสินค้าใหม่เต็มกำลัง ตอกย้ำการเป็นร้านขายยาชั้นนำในประเทศ
นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ สิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) แล้ว เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 โดยได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 8,550,000 หุ้น คิดเป็น 3.14 % ของหุ้นที่ออกมาเรียนชำระแล้ว รวมมูลค่า 57,789,377.25 บาท
สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) ของบริษัทฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2568 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยจะซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 15 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 5.51% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด กําหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม-18 พฤศจิกายน 2568
"เชื่อมั่นว่าโครงการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้จะช่วยบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) รวมถึงทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งสะท้อนปัจจัยพื้นฐานรวมถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และภาพรวมธุรกิจที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง”นายธัชพล กล่าว
ในปี 2568 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งในกลุ่มอาหารเสริมที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม (Bioavailability Enhancer), ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และสมุนไพรลดการสะสมเชื้อไวรัส ซึ่งได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม ประกอบกับในไตรมาส 4 เตรียมเปิดสาขาเพิ่มอีก 3 สาขา ขยายฐานรายได้ ตอกย้ำการเป็นร้านขายยาชั้นนำในประเทศ
อีกทั้งวางแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่กว่า 10 รายการ เช่น แชมพู สบู่ และเซรั่มบำรุงผิว สนับสนุนรายได้ของบริษัทให้เติบโตต่อเนื่อง และยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า ด้วยสินค้ากว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทั้งยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รองรับดีมานด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ