Propoliz Kid คว้ารางวัล theAsianparent Awards 2025 ตอกย้ำความเชื่อมั่นของคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศ

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) หรือ TMAN ผู้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนไทย คว้ารางวัล theAsianparent Awards 2025 ในหมวด Parents’ Choice Awards จากเว็บไซต์ theAsianparent แพลตฟอร์มแม่และเด็กอันดับหนึ่งของเอเชีย ซึ่งมอบให้กับแบรนด์สินค้าและบริการที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากคุณพ่อคุณแม่ทั่วประเทศ
โดยในปีนี้ ผลิตภัณฑ์ Propoliz Kid Mouth Spray สเปรย์พ่นคอสำหรับเด็กจาก TMAN ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ผู้ปกครอง “เชื่อมั่นและเลือกใช้” มากที่สุด ด้วยคุณสมบัติที่ผสานนวัตกรรมและธรรมชาติอย่างลงตัว มีส่วนผสมของ สารสกัดโพรโพลิสเข้มข้น 10 เท่า พร้อมด้วย ลิโคไรซ์ (Licorice) และ ซิงค์ (Zinc) ที่ช่วยดูแลลำคอให้ชุ่มสบาย ลดการระคายเคือง เหมาะสำหรับเด็ก ปลอดภัย ปราศจากแอลกอฮอล์ และผ่านการทดสอบตามมาตรฐานสากลในโอกาสนี้ คุณเปรมพิชานัน ฐานะโชติพันธ์ กรรมการฝ่ายบริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ได้ให้เกียรติขึ้นรับรางวัล theAsianparent Awards 2025
รางวัล theAsianparent Awards ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในแวดวงผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก โดยมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อยกย่องแบรนด์ที่ได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ปกคร องในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งหมวด Parents’ Choice Awards เป็นหมวดที่เปิดให้คุณพ่อคุณแม่ร่วมโหวตโดยตรงถือเป็นการสะท้อนเสียงของผู้บริโภคอย่างแท้จริง
ความสำเร็จในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ TMAN ในการตอกย้ำพันธกิจของบริษัทที่ “มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน” พร้อมสานต่อเจตนารมณ์ในการพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นที่ไว้วางใจในทุกช่วงวัยของครอบครัวไทย