TKNตั้ง ‘อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์’ เป็นซีอีโอ

เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง หรือ TKN เดินหน้าสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย พร้อมประกาศแต่งตั้ง นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นซีอีโอ ตอกย้ำแผนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้กลยุทธ์หลัก “3GO” มุ่งสร้างความแข็งแกร่ง มั่นคง และขยายศักยภาพการแข่งขันระดับโลก
นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสาหร่ายทะเลแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยยังคงเดินหน้าการดำเนินงานตามแผนธุรกิจและเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันผลการดำเนินงานปี 2568 และปีต่อๆไป ภายใต้การดำเนินกลยุทธ์หลัก “3 GO: GO FIRM, GO BOARD, GO GLOBAL” เพื่อบริหารจัดการธุรกิจให้มั่นคงและแข็งแกร่งต่อเนื่อง แม้ว่า คุณอิทธิพัทธ์ พีระ
“ทั้งนี้ การแต่งตั้งซีอีโอใหม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของ การบริหารความต่อเนื่อง (Continuity Management) เพื่อให้การเติบโตของบริษัทเดินหน้าต่อไปได้อย่างไม่สะดุด บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานและทิศทางกลยุทธ์หลักขององค์กร โดยการเติบโตและความแข็งแกร่งของบริษัทฯ ที่ผ่านมานั้น มาจากความสามารถและการสั่งสมประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญของทีมผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรทุกส่วนงาน ซึ่งมีความชำนาญในอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานทั้งหมดพร้อมที่จะสานต่อและผลักดันธุรกิจให้เติบโตตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้” นายยุทธ กล่าว
ล่าสุด ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ วันที่ 28 ตุลาคม 2568 มีมติแต่งตั้ง นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) โดยนางสาวอรพัทธ์ เป็นผู้ร่วมดำเนินงานกับบริษัทมาตั้งแต่เริ่มต้น มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ เพื่อสานต่อภารกิจนำพาองค์กรก้าวสู่การเติบโตในอนาคต ทั้งในด้านการขยายตลาดต่างประเทศ การรักษาส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคทั่วโลก เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ความมั่นใจว่าการดำเนินงานต่างๆ ยังคงยึดมั่นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป