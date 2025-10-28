โซเชียลระอุ! หลังผู้ขายบนแพลตฟอร์มขายของเล่นมือสองชื่อดังของจีน ตั้งเงื่อนไขให้แม่อัดคลิป "ตบ-ด่า" ลูก 5 นาที แลกกับการคืนเงิน

อะไรนี่! "เชียนต่าว" แพลตฟอร์มขายของมือสองชั้นนำรายใหญ่ของจีน โดนทัวร์ลงอย่างหนัก หลังมีรายงานว่า มีการตั้งเงื่อนไขให้คุณแม่ท่านหนึ่งส่งคลิปวิดีโอตบและด่าลูกตัวเอง แลกกับการคืนเงิน
โดยนางหลี่อวิ๋น แม่ของเด็กหญิงวัย 11 ขวบ เปิดเผยว่า เธอพยายามขอคืนเงิน หลังจากค้นพบว่าลูกสาวแอบใช้เงินไปมากกว่า 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท) เพื่อซื้อการ์ดสะสมผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามรายงานแพลตฟอร์มนี้ ได้รับความนิยมในบรรดาผู้ที่ชื่นชอบของสะสมและของเล่นมือสอง โดยมียอดการทำธุรกรรมมากกว่า 1 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท) ในปี 2025 ทั้งยังมีการตรวจสอบและรับประกันว่าสินค้าที่จัดจำหน่ายเป็นของแท้ อีกทั้งมีนโยบายว่าจะไม่สามารถขอคืนเงิน/คืนสินค้า ได้โดยปราศจากเงื่อนไขภายใน 7 วัน
อย่างไรก็ดี พอนางหลี่ติดต่อผู้ขายเพื่อขอคืนเงินค่าการ์ดที่ลูกของเธอสั่งซื้อไปเมื่อ 2 ชั่วโมงก่อน ทางผู้ขายกลับกล่าวหาว่าเธอ "แกล้งทำเป็นเด็กเพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อ"
จากนั้น ผู้ขายก็ส่งเอกสารที่ระบุว่า "ประกาศคืนเงินของผู้เยาว์" ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ปกครองอัดคลิปวิดีโอตบลูกนาน 5 นาที โดยคลิปวิดีโอจะต้องมีความต่อเนื่อง ไม่มีการกดหยุด และจะต้องได้ยินเสียงตบอย่างชัดเจน
ไม่เพียงเท่านั้น ทางผู้ขายยังต้องการคลิปวิดีโอที่ผู้ปกครองด่าทอต่อว่าลูกของตนเอง ด้วยความโกรธจัดอย่างน้อย 3 นาที ซึ่งภายในคลิปจะต้องเห็นตัวผู้ปกครองและเด็กอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ประกาศดังกล่าวยังกำหนดให้เด็กต้องเขียนจดหมายขอโทษด้วยลายมือ จำนวน 1,000 ตัวอักษร พร้อมลงชื่อ ประทับลายนิ้วมือ และยังต้องอ่านออกเสียงพร้อมกับผู้ปกครองอีกด้วย
ภายหลังนางหลี่ได้ขอความช่วยเหลือจากฝ่ายบริการลูกค้าของทางแพลตฟอร์ม ทว่ากลับได้รับการตอบกลับว่า “ขออภัย ทางแพลตฟอร์มไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายติดต่อและเจรจากันโดยตรง”
ต่อมาในวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกแถลงการณ์ โดยระบุว่า “ข้อพิพาทในการทำธุรกรรมดังกล่าวเกิดจากการขายของมือสองส่วนบุคคล” ส่วน "ประกาศคืนเงินของผู้เยาว์" นั้นถูกส่งจากผู้ขายโดยตรง ไม่ใช่ประกาศของทางแพลตฟอร์ม ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำว่าจะตักเตือนและแนะนำให้ผู้ใช้งานมีการสื่อสารอย่างสุภาพและประพฤติตนให้เหมาะสม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการซื้อขายที่เป็นมิตร
ทั้งนี้ ด้านผู้อำนวยการสำนักกฎหมายแห่งหนึ่งได้ออกมาแสดงความเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ว่าคำขอดังกล่าวละเมิดกฎหมายของจีน ที่ว่าด้วยการคุ้มครองผู้เยาว์ซึ่งห้ามมิให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว
“คำขอประเภทนี้เป็นการยุยงและบังคับผู้ปกครองให้กระทำความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้เยาว์”
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างดุเดือดบนโลกออนไลน์ โดยบางส่วนก็สนับสนุน บางส่วนก็ไม่เห็นด้วย พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ฉันสนับสนุนนะ เด็กคนนี้แอบเอาเงินของพ่อแม่ไปซื้อของ ละเมิดกฎการขาย แถมยังจะมาเรียกร้องขอเงินคืนอีก ทำไมคนขายต้องมารับผิดชอบทั้งหมดด้วยล่ะ?” “ปฏิกิริยาแรกของฉัน คือช็อกและไม่เชื่อ นี่ไม่ใช่วิธีแก้ไขปัญหา แต่การกระทำแบบนี้มันเหมือนกับทำให้คนเป็นวัตถุแล้วก็ดูถูกและทำให้ขายหน้าตามใจชอบ” และ “ไม่มีเส้นแบ่งของความถูกต้อง ผิดชอบชั่วดีแล้วเหรอ? นี่มันไร้สาระสุดๆ บริการหลังการขายตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการใช้เหตุผล ความสมเหตุสมผล แต่เป็นการตีเด็กใช่ไหม? บางทีคนขายควรตบหน้าตัวเองให้ตื่นก่อนลงมือทำธุรกิจนะ”
ที่มา : China toy platform refund policy requires parents to scold, slap child for unapproved spending (SCMP)