เทคโนเมดิคัล ผลงานงวดปี 2566 มีรายได้รวม 702 ล้านบาท

เทคโนเมดิคัล แจ้งงบผลงานงวดปี 2566 มีรายได้รวม 702.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท คิดเป็น 8.1% เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน รับอานิสงส์การเติบโตจากยอดขายเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด และเครื่องฟอกอากาศ ขณะบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลงวดปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท





นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2566 บริษัทมีรายได้รวม 702.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.93 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.1 จากการรับรู้รายได้จากการขายอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองที่เป็นรายได้หลักของกลุ่มบริษัทจำนวน 657.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 44.27 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.2 จากการจำหน่ายให้โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น ถุงมือผ่าตัด อุปกรณ์รองรับสารคัดหลั่ง เครื่องมือผ่าตัด เครื่องฟอกอากาศที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งมีรายได้จากการขายอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ จำนวน 28.56 ล้านบาท ลดลงจากเดิม 1.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากปี 2566 ไม่มีการจำหน่ายสินค้ามีการขายเครื่องหัวใจ และปอดเทียมดังกล่าวแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ยอดขายเครื่องวัดฮีโมโกลบินในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้แม้ยอดขายจะลดลง แต่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเพราะเครื่องวัดฮีโมโกลบินมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าขณะที่ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการเป็นปีแรก จำนวน 10.25 ล้านบาท จากการดำเนินการให้บริบาลผู้สูงอายุ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) ซึ่งได้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุชื่อ The Parents และรายได้จากการสอนนักเรียนผู้บริบาลอย่างไรก็ตาม TMNC ยังมีผู้เข้ารับการให้บริการของสถานดูแลผู้แลผู้สูงอายุ The Parents ไม่มากนัก ซึ่งไม่สอดรับกับต้นทุนที่บริษัทแบกรับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าจ้างพนักงาน ส่งผลให้ TM มีผลขาดทุนจากการลงทุนใน The Parents งวดปี 2566 จำนวน 11.92 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารได้ปรับกลยุทธ์เร่งกระตุ้นด้านการประชาสัมพันธ์ให้ The Parents เป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตาม หากพิจารณางบเฉพาะกิจการของ TM ต้องยอมรับว่าผลประกอบการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นจากการกลับมาใช้ห้องผ่าตัดตามปกติ ส่งผลให้ยอดขายเครื่องมือแพทย์สูงขึ้นนอกจากนี้ ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลงวด ปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.033 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 26 เมษายน 2567 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567