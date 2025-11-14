'theAsianparent Awards 2025' ประกาศ 90 แบรนด์ และอินฟลูเอนเซอร์ยอดนิยมแห่งปีอย่างยิ่งใหญ่

theAsianparent (ดิเอเชี่ยนพาเรนท์) คอมมูนิตี้เพื่อพ่อแม่และครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ประกาศผลรางวัล 'theAsianparent Awards 2025' อย่างยิ่งใหญ่ เผยรายชื่อสุดยอดแบรนด์สินค้าและบริการสำหรับแม่และเด็กในดวงใจประจำปี 2025 ที่มาจากการโหวตอย่างท่วมท้นของคุณแม่ผู้ใช้งานจริง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นเข็มทิศนำทางให้คุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ ค้นพบและเลือกสรรผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพท่ามกลางตัวเลือกหลายพันรายการในท้องตลาด โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากแบรนด์ชั้นนำและอินฟลูเอนเซอร์แม่และเด็กที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมกราฟ กรุงเทพฯ
เวที theAsianparent Awards 2025 ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของอุตสาหกรรมแม่และเด็ก โดยมีแบรนด์ชั้นนำถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกว่า 500 แบรนด์ จาก 90 หมวดสินค้าและบริการ สะท้อนถึงการแข่งขันและความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อครอบครัว
ผลการตัดสินมาจาก 2 ช่องทางหลักที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือ ได้แก่ คะแนนโหวตจากคุณพ่อคุณแม่กว่า 20,000 คน บนแพลตฟอร์ม theAsianparent Thailand ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2568 และการคัดเลือกโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแม่และเด็ก
งานในครั้งนี้สะท้อนความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมแม่และเด็กที่ได้รับความนิยมสูงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นช่องทางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประเทศไทยและอาเซียน รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องการันตีคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่อย่างแท้จริง
คุณจุฑาทิพ โพธิ์ทิ Country Revenue Director, theAsianparent Thailand กล่าวว่า "theAsianparent Awards 2025 มีความหมายมากกว่าการมอบรางวัล แต่เป็นเวทีที่ให้เกียรติแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากคุณพ่อคุณแม่ผู้ใช้งานจริง รางวัลนี้สะท้อนถึงพลังของชุมชนผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกและครอบครัว เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานและเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่"
นอกจากการมอบรางวัลแล้ว ภายในงานยังมีการเปิดเผยผลสำรวจ "Digital Mom Survey 2025: Beyond Clicks and Views: Building Real Trust with Moms Online" ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมและความต้องการของคุณแม่ยุคดิจิทัลในประเทศไทย ที่จะช่วยให้แบรนด์และนักการตลาดเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น พร้อมกลยุทธ์ในการสร้างความไว้วางใจกับคุณแม่ยุคใหม่ งานยังมี Panel Discussion เรื่อง "Momfluencer the Rise of Authentic KOLs" การพูดคุยที่น่าสนใจเกี่ยวกับเทรนด์ความเป็นอินฟลูเอนเซอร์แม่และเด็กที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริง ความสำคัญของความน่าเชื่อถือและความเป็นธรรมชาติในการสื่อสาร ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการตลาดในอุตสาหกรรมนี้
คุณจุฑาทิพ กล่าวเสริมว่า "ผลสำรวจ Digital Mom Survey 2025 เผยให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคุณแม่ยุคดิจิทัลที่ไม่เพียงแค่มองหาข้อมูล แต่ต้องการความน่าเชื่อถือและความเป็นจริงจากแบรนด์และอินฟลูเอนเซอร์ นี่คือข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับกลุ่มผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครอบครัวมากที่สุด"
สำหรับรางวัล theAsianparent Awards 2025 ทั้งสิ้น 90 รางวัล ได้ถูกแบ่งออกเป็น 5 สาขาหลัก ดังนี้:
1. Parents' Choice Awards รางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์ในดวงใจของคุณพ่อคุณแม่ ที่การันตีด้วยคะแนนโหวตสูงสุดจากคุณพ่อคุณแม่ตัวจริง มีสินค้าและบริการที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 47 รางวัล
2. Most Innovative Awards รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบที่สร้างสรรค์ มีสินค้าและบริการที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 19 รางวัล
3. Most Promising Awards รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์ดาวรุ่ง ที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตและเป็นที่น่าจับตามองในตลาด มีสินค้าและบริการที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล
4. Proudly Local Awards รางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์แบรนด์ที่โดดเด่นทั้งด้านคุณภาพมาตรฐาน และครองใจผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ มีสินค้าและบริการที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 5 รางวัล
5. Influencer Awards รางวัลสำหรับบุคคลผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ และเป็นผู้ทรงอิทธิพลในสื่อโซเชียลสำหรับกลุ่มแม่และเด็ก มีผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 10 รางวัล
ท่านสามารถติดตามผลการประกาศรางวัล สุดยอดสินค้า บริการ และบุคคลผู้ทรงอิทธิพล จากเวที theAsianparent Awards 2025 พร้อมกับเนื้อหาที่น่าสนใจจาก theAsianparent Thailand ได้ทาง https://th.theasianparent.com ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับทุกแบรนด์และทุกท่านที่ได้รับรางวัลในทุกสาขา และขอขอบคุณพลังเสียงอันยิ่งใหญ่จากคุณพ่อคุณแม่ชาว theAsianparent ทุกท่านที่ร่วมโหวตให้คะแนนแบรนด์ในดวงใจ