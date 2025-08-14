HLกำไรโต43 % ครึ่งปีหลังลุยเปิดสาขาเพิ่ม-ออกสินค้าใหม่

เฮลท์ลีด เปิดงบ Q2 กำไร 16.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.35% ส่วนรายได้อยู่ที่ 557.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.06 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลจากการขายผลิตภัณฑ์เติบโตได้ทุกกลุ่ม ฟากบิ๊กบอส "ธัชพล ชลวัฒนสกุล"ระบุครึ่งปีหลัง ลุยเปิดสาขาเพิ่ม-ออกสินค้าใหม่เต็มกำลัง หนุนรายได้ปีนี้เติบโต 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่
นายธัชพล ชลวัฒนสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) (HL) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2 ของปี 2568 (สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568) มีกำไรสุทธิ 16.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.35 % จากงวดเดียวกันของปีก่อน มีกำไรสุทธิ 11.72 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 557.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.06 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 472.09 ล้านบาท
"ผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปี 2568 รายได้จากการขายสินค้าแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ยังเติบโตทุกกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มสินค้าสุขภาพสำหรับการใช้ภายนอกร่างกายยังคงมีอัตราการเติบโตสูงสุดที่ 26.80% ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายระยะยาวของกลุ่มบริษัทในการเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกลุ่มสินค้าดังกล่าว รองลงมาเป็นกลุ่มสินค้าอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ในบ้านที่เติบโต 21.21% และกลุ่มสินค้าบริโภคเติบโต 18.76 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 และสินค้ากลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และของใช้ภายในบ้านมีอัตราเพิ่มขึ้น 5.10% เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในช่วงไตรมาส 2 ปี 2568 ส่งผลให้ชุดตรวจหาเชื้อไวรัสมียอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน”
ทั้งนี้ ในไตรมาส 2/2568 กลุ่มบริษัทได้ขยายเครือข่ายร้านขายยา โดยเปิดสาขาใหม่จำนวน 3 สาขา ได้แก่ ฟาร์แมกซ์ สาขาอ่อนนุช พลาซ่า ไอแคร์ เดอะพาซิโอ พาร์ค กาญจนาภิเษก และซุปเปอร์ดรัก โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กลุ่มบริษัทมีร้านขายยาเปิดให้บริการรวมทั้งสิ้น 67 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งส่งผลต่อยอดขายและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
สำหรับแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลังของปีนี้ ประเมินภาพรวมคาดว่าตลาดร้านขายยาจะดีกว่าครึ่งปีแรก บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ที่ 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยจะขยายสาขาเพิ่มอีก 11 แห่ง รวมเป็น 78 สาขาภายในสิ้นปี พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งในกลุ่มอาหารเสริมที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึม (Bioavailability Enhancer), ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และสมุนไพรลดการสะสมเชื้อไวรัส ซึ่งได้รับรางวัลในเวทีระดับนานาชาติ รวมถึงการนำเข้าอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม อีกทั้งวางแผนจะเปิดตัวสินค้าใหม่กว่า 10 รายการ เช่น แชมพู สบู่ และเซรั่มบำรุงผิว สนับสนุนรายได้ของบริษัทให้เติบโตต่อเนื่อง
ทั้งนี้ HL ยังคงเดินหน้าขยายฐานลูกค้า ด้วยสินค้ากว่า 10,000 รายการ ครอบคลุมทั้งยา เวชภัณฑ์ เวชสำอาง อาหารเสริม อุปกรณ์การแพทย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รองรับดีมานด์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ