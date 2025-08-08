ทำไมหนังโฆษณาเรื่องใหม่ของ “CP” ถึงเป็นมากกว่าโฆษณา

ความยาว 6 นาทีของหนังโฆษณานับว่าไม่น้อยในยุคที่คนไทยต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างแข่งขันกับเวลา แต่เชื่อได้เลยว่า หากใครได้ลองชม “โฆษณา” CP ทำทุกคำเพื่อสุขภาพที่ดี แล้ว คงมีเสียงเดียวว่า หนังโฆษณานี้ เป็นอะไรที่มากกว่า “โฆษณา”
สุขภาพดีของคนไทยคือเป้าหมาย
เมื่อ 'สุขภาพที่ดี' กลายเป็น “พรที่ดีที่สุด” จากแม่ และจากคนผลิตอาหาร อย่าง CP ที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพอาหารโดยใส่ใจสุขภาพคนไทย
ในโลกที่เต็มไปด้วยทางเลือกมากมายเรื่องอาหาร CP เลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่แตกต่าง เป็นเส้นทางที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่ “ความอร่อย” แต่มีเป้าหมายจะไปให้ถึง “สุขภาพที่ดี” ของคนไทยทุกคน
แคมเปญล่าสุด “CP ทำทุกคำเพื่อสุขภาพที่ดี” คือการตอกย้ำจุดยืนของแบรนด์ที่เชื่อว่า “อาหารที่ดี คือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดี” และทุกคำที่เราทาน ควรเป็นคำที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพ มากกว่าการพึ่งพายา
ความรักของแม่ผ่านทุกมื้ออาหาร
แคมเปญนี้ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาที่เล่าเรื่องราวของแม่คนหนึ่ง ที่ตั้งใจคัดสรรอาหารให้ลูกตั้งแต่เล็กจนโต ด้วยความหวังเดียว ให้ลูกมีสุขภาพที่ดี แม้ต้องแลกด้วยการละเลยสุขภาพของตัวเอง
แต่ในมุมของลูก เมื่อโตขึ้นและมองย้อนกลับไป ก็อยากบอกแม่ว่า “แม่ควรเห็นแก่ตัวบ้าง” เพื่อจะได้อยู่ด้วยกันไปนาน ๆ
CP ไม่ใช่แค่แบรนด์อาหาร แต่คือผู้ให้สุขภาพ
เบื้องหลังแคมเปญนี้ คือ ความตั้งใจของ CP ที่ไม่หยุดพัฒนาอาหารให้ดีขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพและโภชนาการ เพื่อให้ทุกคำที่คนไทยทาน เป็นคำที่ช่วยดูแลสุขภาพในทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ CP ยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอาหารดี ๆ ได้ง่ายขึ้น และมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน
ช็อตที่ประทับใจ ความรักที่ไม่ต้องพูดออกมา
หนึ่งในช็อตที่สะเทือนใจที่สุดในภาพยนตร์ คือฉากที่ลูกเห็นแม่ล้มป่วย และย้อนนึกถึงทุกมื้ออาหารที่แม่เคยทำให้ด้วยความรัก แม้จะเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม
ฉากนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนความรักของแม่ แต่ยังสะท้อนความตั้งใจของ CP ที่อยากให้ทุกคำที่คนไทยทาน เป็นคำที่เต็มไปด้วยความรัก ความห่วงใย และสุขภาพที่ดี
แคมเปญนี้ไม่ใช่แค่การสื่อสารแบรนด์ แต่คือการส่งต่อความรัก ความห่วงใย และสุขภาพที่ดี ผ่านอาหารทุกคำที่ CP ตั้งใจทำ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับ “พรที่ดีที่สุด” ในทุกวัน