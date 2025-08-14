JR 6 เดือนแรกรายได้แตะ 805 ลบ.

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ ปิดงบ 6 เดือนแรกปี 68 กวาดรายได้รวม 805.10 ล้านบาท มีกำไรสุทธิแตะ 21.04 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จจากกลยุทธ์ “Quick Win” ที่ช่วยสร้างรายได้รวดเร็ว ฟากผู้บริหาร “สุรเดช อุทัยรัตน์”ระบุครึ่งปีหลังเดินหน้าธุรกิจตามแผน สร้างโอกาสคว้างานใหม่ หนุนการเติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
นายสุรเดช อุทัยรัตน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรก 2568 (สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2568) บริษัทฯ มีรายได้รวม 805.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.54% จากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิแตะ 21.04 ล้านบาท
สำหรับงวดไตรมาส 2/2568 บริษัทฯ มีรายได้รวม 503.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.81% จากงวดเดียวกันปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิแตะ 22.04 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตต่อเนื่อง มาจากกลยุทธ์มุ่งเน้นการรับงานโครงการประเภท Quick Win เป็นตัวเร่งการรับรู้รายได้ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การทยอยส่งมอบงานในมือ (Backlog) ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงการบริหารจัดการควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวโน้มการดำเนินงานในครึ่งปีหลังมีทิศทางการเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก และบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับธุรกิจ Oil & Gas ที่ทีมงานมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งและคู่แข่งในตลาดมีน้อย อีกทั้งมาร์จิ้นยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งงานที่เป็นประเภท Green Energy เพื่อสร้างรายได้ให้เติบโตมั่นคง โดยปัจจุบันมีงานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) อยู่ที่ 7,039 ล้านบาท ทยอยรับรู้ภายใน 1-3 ปีข้างหน้า
“แนวโน้มรายได้ปีนี้มีทิศทางเติบโตต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการขยายการลงทุนภาครัฐ-เอกชน ส่งผลเชิงบวกต่อ JR ซึ่งดำเนินธุรกิจให้บริการงานด้านระบบไฟฟ้าและ ICT ที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัล และบริษัทฯ มีความพร้อมเข้าร่วมประมูลงานใหม่เพื่อเสริมสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต” นายสุรเดช กล่าว