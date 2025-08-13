PROEN โชว์งบไตรมาส2/68กำไรพุ่ง 295% ครึ่งปีหลังจ่อประมูล 3 โครงการรัฐมูลค่าหลายพันล.

PROEN โชว์ผลงานไตรมาส 2/68 กำไรสุทธิพุ่ง 295.03% ขณะที่งวดครึ่งปีแรกเติบโตโดดเด่นในทิศทางเดียวกัน หลังบุ๊คกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน บริษัทร่วมทุน 30% คาดแนวโน้มทั้งปีสดใส เตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐ 3 แห่งมูลค่าหลายพันล้าน หนุนการเติบโตยั่งยืน
นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานกรรมเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ PROEN เปิดเผยว่า ผลประกอบการในครึ่งปีแรก ยังคงสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่น ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งการเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ด้านธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT) ที่มีรายได้หลักจากบริการศูนย์ข้อมูล (IDC), อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ISP), บริการคลาวด์ (Cloud Service) โดยในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทเตรียมประมูลงานโครงการภาครัฐ 3 แห่ง มูลค่ารวมหลายพันล้านบาท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนภาพรวมการดำเนินงานในครึ่งปีหลังให้เติบโตต่อเนื่อง
โดยไตรมาส 2 ปี 2568 มีกำไรสุทธิ 34.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 295.03% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิกว่า 17.89 ล้านบาท ขณะที่มีรายได้รวม123.62 ล้านบาท ลดลง 20.20% จากงวดเดียวกันปีก่อน เนื่องจากในช่วงปี 2567 บริษัทได้รับงานโครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของภาครัฐ ส่งผลให้รายได้จากการขายลดลง รวมทั้งรายได้จากงานโครงสร้างพื้นฐานก็ลดลงด้วย ขณะเดียวกันบริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทซีซอร์ ดาต้าเซ็นเตอร์ แอนด์ คลาวน์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน 30% ให้แก่บริษัท แมกมา โฮลดิ้ง คอมพานี ลิมิเต็ด ส่งผลให้บริษัทพลิกมีกำไรสุทธิอย่างโดดเด่น เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทยังคงรับรู้รายได้จากโครงการปัจจุบันและยังคงเดินหน้ารับงานอย่างต่อเนื่อง
ขณะที่งวด 6 เดือนแรก บริษัทมีกำไรสุทธิ 18.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 189.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 21.24 ล้านบาท โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 291.05 ล้านบาท ลดลง 0.87% จากงวดเดียวกันปีก่อน สาเหตุจากรายได้จากงานโครงสร้างพื้นฐานลดลง อย่างไรก็ตามในปี 2568 ยังคงรับรู้รายได้จากโครงการปัจจุบันและมีการรับงานอย่างต่อเนื่อง
“ส่วนของมูลค่างานในมือ (Backlog) มีแนวโน้มปรับเพิ่มด้วยเช่นกันจากเดิม 22 โครงการ ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการ เตรียมเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมมูลค่าหลายพันล้านบาท”นายกิตติพันธ์ กล่าว
ทั้งนี้บริษัทขอยืนยันว่า จะยังคงยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีจริยธรรม พร้อมมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย