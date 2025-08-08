AIT ครึ่งปีแรกโตต่อเนื่อง โกยรายได้3.4 พันล.

‘แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี’ แจ้งรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 1,691 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาท ผลักดันผลงานในครึ่งแรกปี 2568 รายได้จากงบเฉพาะกิจการ 3,431 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% บอร์ดฯ ใจป้ำเคาะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.15 บาทต่อหุ้น เมั่นใจต่อการบรรลุเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 6,800 ล้านบาท
นางศศิเนตร พหลโยธิน รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AIT เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในไตรมาส 2/2568 (เมษายน-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการอยู่ที่1,691 ล้านบาท ลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ทำได้ 1,867 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 143 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 139 ล้านบาท
ขณะที่ผลการดำเนินงานช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 (มกราคม-มิถุนายน) บริษัทฯ มีรายได้จากงบเฉพาะกิจการ 3,431 ล้านบาท ลดลง 3%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้อยู่ที่ 3,546 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 286 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 271 ล้านบาท
ทั้งนี้ ผลจากการรับรู้รายได้จากงานโครงการขนาดใหญ่ที่ทยอยส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่างานที่มีอยู่ในมือ (Backlog) จำนวน 5,200 ล้านบาท ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และมีมูลค่างานที่อยู่ระหว่างรอคำสั่งซื้อจากลูกค้า (Waiting for P/O) จำนวน 137 ล้านบาท
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจากงบเฉพาะกิจการและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดผลการดำเนินงานครึ่งปีแรก 2568 (มกราคม-มิถุนายน) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 21 สิงหาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 กันยายน 2568 เพื่อสะท้อนถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
นางศศิเนตร กล่าวเพิ่มเติมว่า “แม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญความท้าทายหลายด้าน ทั้งภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงครามการค้า บริษัทฯ ยังสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลประกอบการครึ่งปีแรกอยู่ในระดับน่าพอใจ สะท้อนแนวโน้มเชิงบวกในการบรรลุเป้าหมายรายได้ทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 6,800 ล้านบาท”