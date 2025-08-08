“พลัส”เผยครึ่งปีแรกรายได้950ล. ครึ่งปีหลังลุยบริการใหม่เสริมแกร่ง

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ เผยผลประกอบการครึ่งปีแรก68 ทำรายได้รวม 950 ลบ. เติบโต 10% จากปี 67 ครอบคลุมธุรกิจบริหารจัดการอสังหาฯครบวงจร และบริษัทในเครือ ครึ่งปีหลัง เดินหน้าต่อ ผลักดันโมเดลบริหารอสังหาฯ แนวใหม่ “Pool Resource” บริหารทีมงานแบบแชร์ระหว่างโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดต้นทุนแรงงาน
นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า ผลประกอบการครึ่งปีแรกเป็นไปตามเป้าหมาย ทำรายได้รวม 950 ล้านบาท เติบโตขึ้น 10% เมื่อเทียบกับปี 67 สะท้อนความเชื่อมั่นของลูกค้าและศักยภาพตลาดบริการอสังหาฯ ที่ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการหลังการขายซึ่งเป็นที่ต้องการสูงในกลุ่มโครงการพรีเมียม ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ เช่น เชียงใหม่ หัวหิน และภูเก็ต
ปัจจุบัน พลัสฯ ดูแลโครงการทั้งแนวราบ, แนวสูง และอาคารเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสิ้น 440 โครงการ ครอบคลุมกว่า 100,000 ครอบครัว บนพื้นที่กว่า 20.2 ล้านตารางเมตร พร้อมต่อยอดบริการใหม่ๆ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตธุรกิจ โดยธุรกิจที่ทำรายได้สูงสุดในช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ การจัดการด้านการอยู่อาศัย หรืองานบริหารนิติบุคคลโครงการบ้านและคอนโด ทำรายได้ 580 ล้านบาท, การบริหารจัดการอาคารเชิงพาณิชย์ ทำรายได้ 160 ล้านบาท และลิฟ-24 (LIV-24) ทำรายได้ 70 ล้านบาท
สำหรับในช่วงครึ่งปีหลัง พลัสฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยเน้นโซลูชันที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ และมีศักยภาพการเติบโตในตลาดอย่างแท้จริง พร้อมให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานการบริการในทุกมิติ นอกจากนี้ พลัสฯ ยังเร่งขยายโมเดล ‘Pool Resource’ การจัดสรรและบริหารทีมร่วมกันระหว่างหลายโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนแรงงานของลูกค้า ในขณะที่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานการบริการในระดับมืออาชีพ เป้าหมายคือการเสริมความแข็งแกร่งในฐานะผู้นำด้านการบริหารจัดการอสังหาฯครบวงจร