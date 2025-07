A5 ประกาศ Sold Out 'แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา'กว่า 3,500 ลบ.ลุยเปิดแบรนด์ใหม่ปลายปี 68

A5 เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรีอีกครั้ง ประกาศ Sold Out โครงการ CINQ ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท ภายในเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง ตอกย้ำดีมานด์ของกลุ่มลูกค้าระดับบนที่ยังคงร้อนแรงในทำเลศักยภาพอย่าง “กรุงเทพกรีฑา” โชว์ Backlog รวมมูลค่า 655 ล้านบาท คาดจ่อบุ๊ครายได้ไตรมาส 3/68 พร้อมต่อยอดความสำเร็จ เดินหน้าเปิดตัวแบรนด์ใหม่ทำเล “กรุงเทพกรีฑา” ปลายปีนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอสังหาระดับลักชัวรีบนทำเลศักยภาพ

บริษัท แอสเซท ไฟว์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ A5

เตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่ บ้านแนวราบระดับ Ultra-Luxury มูลค่ากว่า 1,250 ล้านบาท ที่มีจำนวนยูนิตน้อย ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวสูงสุด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ-แนวสูงระดับลักชัวรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันโครงการบ้านเดี่ยวระดับอัลตราลักชัวรี จำนวน 46 ยูนิต ภายใต้ชื่อ CINQ ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) มูลค่ารวมกว่า 3,500 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากตลาด และปิดการขาย (Sold Out) แล้วเป็นที่เรียบร้อย ในระยะเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง คาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 3/2568 เป็นต้นไปพร้อมต่อยอดความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและการคัดสรรวัสดุระดับ Super Luxury บนทำเลกรุงเทพกรีฑาอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้ พร้อมออกแบบฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ Real Demand และกลุ่มลูกค้าที่มองหาความคุ้มค่าทั้งเพื่ออยู่อาศัย และลงทุนในระยะยาว โดยบริษัทมองเห็นโอกาสทางการตลาดระหว่างกลุ่มลูกค้าที่ต้องการขยับจากบ้านระดับ VANA ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น แต่ยังไม่ถึง CINQ ROYAL จึงพัฒนาโครงการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการ “เฉพาะกลุ่ม” อย่างชาญฉลาดปัจจุบัน A5 มียอดขายรอโอน (Backlog) จากหลายโครงการรวมมูลค่ากว่า 655 ล้านบาท (ณ 30 มิ.ย. 2568) ทั้งจากโครงการ CINQ ROYAL The Eighteen Bangna KM.7 (แซงค์ รอยัล ดิ เอททีน บางนา กม.7) บ้านหรูระดับ อัลตร้าลักชัวรี ,โครงการ CINQ ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) และ โครงการ VANA Ratchapruek-Westville (วนา ราชพฤกษ์-เวสต์วิลล์) ซึ่งล้วนได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าลักชัวรีที่มีศักยภาพสูง และไว้วางใจในคุณภาพของ A5ทั้งนี้ A5 ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ความรับผิดชอบ และคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวของผู้อยู่อาศัย สะท้อนนโยบายด้าน ESG อย่างต่อเนื่อง ด้วยแนวคิด “Luxury with Purpose” เพื่อส่งมอบบ้านที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย แต่เป็นทรัพย์สินแห่งคุณค่า ที่สามารถถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น หรือสร้างผลตอบแทนในอนาคตได้จริง“การปิดการขายโครงการ CINQ ROYAL Krungthep Kreetha (แซงค์ รอยัล กรุงเทพกรีฑา) ไม่เพียงแค่ตอกย้ำความสำเร็จด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ของ A5 แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ลูกค้าในตลาดลักชัวรียังแสวงหาบ้านที่มีคุณภาพทั้งด้านดีไซน์ ฟังก์ชัน และคุณค่าที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยระยะยาว A5 เชื่อว่าการสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ไม่ใช่แค่ปิดการขายได้ แต่ต้องส่งต่อคุณค่าที่แท้จริงในทุกมิติ” นายศุภโชค กล่าว.