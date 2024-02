ซี.พี.แลนด์ชี้บ้านหรู "เมืองคอน" เติบโต ปิดขาย "ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส" เฟสแรก

ซี.พี.แลนด์ฯ ปิดการขาย "ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส" บ้านหรูในเมืองนครศรีธรรมราชเฟสแรก พร้อมเดินหน้ารองรับดีมานด์ใหม่

ครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญทาง CP LAND ยุคใหม่ที่ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูง (High-Net-Worth Individuals) กลุ่มผู้ประกอบการท้องถิ่นที่ประสบความสำเร็จ หรือ Local Achiever และกลุ่มลูกค้าลักชัวรีภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย

ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP LAND เปิดเผยว่า CP LAND สามารถประกาศปิดการขาย (Sold Out) LUXRIVA RESIDENCES (ลักซ์ริวา เรสซิเดนเซส) จังหวัดนครศรีธรรมราชเฟสแรกทันที โดยมีผู้สนใจซื้อโครงการจนเกินเป้าหมายมีการออกแบบดีไซน์บ้านแนวใหม่ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า และเป็นการสร้างสังคมคุณภาพของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง"ซึ่งจุดแข็งของ LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช คือการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่ต้องการบ้านหรือที่อยู่อาศัยที่ได้รับการพักผ่อนอย่างแท้จริง ภายใต้มาตรฐานการทำงานและก่อสร้างของบริษัทที่มีการรับประกันโครงสร้างถึง 10 ปี ตลอดจนการออกแบบโครงการที่ชูดีไซน์การออกแบบโมเดิร์น ผสมผสานเอกลักษณ์ระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ โดยนำศิลปินนักออกแบบระดับประเทศร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ากับความร่วมสมัย พร้อมประยุกต์ดีไซน์ในส่วนต่างๆ ให้เข้ากับสภาพอากาศในประเทศเขตร้อนชื้น ทำให้ผู้พักอาศัยมีสภาวะความเป็นอยู่ที่สบายที่สุด เริ่มตั้งแต่การออกแบบที่คำนึงถึงทิศทางของแดด ลม ฝน ความปลอดโปร่ง ส่งผลให้กระแสลมพัดผ่านง่าย ทำให้ความร้อนในอากาศถูกระบายออกได้ดี ทำให้ผู้พักอาศัยผ่อนคลายสัมผัสความรู้สึกร่มเย็น ความสุขในการอยู่บ้านการเปิดตลาดใหม่บ้านเดี่ยวระดับลักชัวรี LUXRIVA RESIDENCES นครศรีธรรมราช ปักธงหรูที่สุดในจังหวัด ราคาเริ่มต้น 12-20 ล้านบาท นับเป็นความท้าทายและมิติใหม่ของ CP LAND ที่เจาะฐานลูกค้าใหม่ที่มีกำลังซื้อสูงในระดับภูมิภาค ด้วยการเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นที่แรก เนื่องจากจังหวัดที่มีศักยภาพสูง เศรษฐกิจ และระดับรายได้ของประชาชนในพื้นที่ หรือ GPP อยู่ในระดับที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ของภาคใต้ ตลอดจน CP LAND มีที่ดินรอการพัฒนาอยู่แล้ว และเป็นทำเลศักยภาพที่เอื้อต่อการลงทุน เป็นมิกซ์ยูส (Mixed-Use) บน ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีทั้งห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สำนักงาน CP Tower และโรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช ตลอดจนสิ่งอำนวยสะดวกครบครันต่อการใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับพร้อมตอกย้ำถึงจุดเด่นของ LUXRIVA RESIDENCES ที่มีเพดานบ้านสูง (Double Volume) บริเวณ Living Area ทุกหลัง อากาศหมุนเวียน ถ่ายเทสะดวก ให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง โล่งสบาย กว้างขวาง และโดดเด่น ใช้โถสุขภัณฑ์แบบ Smart Toilet ที่จอดรถกว้างสามารถจอดได้สะดวก รวมถึงการดูแลหลังการขายจาก Welcome Home Club By CP LAND หน่วยงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้การบริการงานรับประกัน และดูแลสุขภาพบ้านของคุณอย่างต่อเนื่องโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่วันแรก ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดเอ็กซ์คลูซีฟระดับภูมิภาคทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติได้อย่างเหนือระดับ และเตรียมพบกับเฟสต่อไปในเร็วๆ นี้